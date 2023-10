Voici le robot aspirateur dont vous avez besoin pour la maison : il est puissant et bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 290 euros

Réduction brutale de 290 euros pour un aspirateur avec une grande puissance d’aspiration sur différentes surfaces, contrôle par l’application mobile et compatibilité avec Alexa et Google Assistant.

Ce robot aspirateur est équipé de divers accessoires qui lui permettent de capturer toute la saleté du sol.

Nettoyer votre maison peut être beaucoup plus confortable et rapide si vous avez l’aide d’un robot aspirateur. Ces appareils aspirent toute la saleté du sol pour le laisser parfait, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Profitant d’une réduction de 290 euros, nous vous recommandons d’opter pour le Roomba i7, l’un des robots aspirateurs les plus vendus sur Amazon.

Ce Roomba i7 a une grande puissance d’aspiration pour capturer la saleté sur différentes surfaces, des sols aux tapis. Les capteurs qu’il possède lui permettent de créer une carte de votre maison pour connaître toutes les pièces et ne pas laisser un seul endroit non nettoyé. De plus, vous pouvez le contrôler via l’application mobile et également par commande vocale avec Alexa et Google Assistant. Autrement dit, vous pouvez lui donner l’ordre de nettoyer votre maison sans même vous lever du canapé.

Comme nous pouvons le voir sur le site officiel de Roomba, ce modèle a un prix de vente recommandé de 679 euros. Cependant, il est plus courant de le trouver pour environ 389 euros sur Amazon, ce qui représente une économie considérable de 290 euros. Le même Roomba i7 coûte généralement environ 515 euros chez MediaMarkt et 663 euros chez PcComponentes, donc il n’est pas aussi pas cher que sur Amazon.

Roomba i7, un excellent aspirateur avec 290 euros de réduction

Avec ce Roomba i7, vous avez l’occasion d’obtenir l’un des meilleurs robots aspirateurs du marché avec une réduction de 290 euros. Tout d’abord, parce qu’il a une puissance d’aspiration suffisante pour capturer toute la saleté qu’il rencontre pendant qu’il parcourt la maison. Il éliminera toutes les peluches, les poils de vos animaux domestiques, les miettes de pain et, en général, les résidus qui s’accumulent sur le sol.

Le robot Roomba est livré avec une série d’accessoires qui lui permettent d’atteindre tous les coins de la maison, il ne laissera donc aucun endroit sans nettoyage. De plus, les capteurs qu’il possède l’aident à créer une carte précise de la maison pour savoir quelles zones il a parcourues et quelles zones il lui reste à nettoyer. Grâce à la technologie Dirt Detect, il peut détecter quelles sont les zones les plus sales pour leur accorder une attention particulière.

Avec ce Roomba i7, nous apprécions également sa capacité à nettoyer différentes surfaces. Peu importe que le sol soit en bois, en marbre ou qu’il rencontre un tapis, dans toutes les circonstances, il pourra capturer toute la saleté qu’il trouve. De plus, il est capable de détecter les obstacles et de les éviter, il n’entrera donc pas dans les endroits d’où il ne peut pas sortir et ne tombera pas dans les escaliers.

Gardez à l’esprit que vous avez affaire à un robot aspirateur que vous pouvez contrôler facilement via l’application Roomba sur votre téléphone mobile. Vous pouvez voir la carte scannée par l’appareil et programmer une séance de nettoyage quotidienne. De cette façon, vous trouverez une maison propre en rentrant du travail. De plus, vous pouvez connecter le Roomba i7 à Alexa et Google Assistant pour lui donner l’ordre de nettoyer simplement en utilisant votre voix.

Le Roomba i7 a une autonomie suffisante pour nettoyer les sols et les maisons de taille moyenne en une seule fois. Si votre maison est très grande et qu’il ne peut pas tout nettoyer avec une seule charge, il se souvient où il a arrêté le nettoyage pour le reprendre à partir de ce même point lorsque sa batterie est complètement rechargée.

Vous voyez donc qu’il s’agit d’un robot aspirateur très intelligent. Vous n’aurez rien à faire pour qu’il se charge du nettoyage de votre maison, il vous suffit simplement de profiter des résultats de son travail. En plus de sa qualité, rappelez-vous que nous vous recommandons son achat car il bénéficie généralement de grandes réductions sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez l’aspirateur Roomba chez vous en seulement quelques heures.

