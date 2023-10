10 applications pour Android peu connues que nous vous recommandons d’essayer

Découvrez 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très populaires, mais qui en valent vraiment la peine.

Applications sur un smartphone Android

La Google Play Store est remplie d’applications gratuites de toutes sortes, mais curieusement, nous avons l’habitude d’utiliser celles recommandées par Google lui-même ou celles qui ont la note la plus élevée dans son store d’applications. Cela signifie que nous cessons de découvrir de véritables joyaux cachés que nous devrions essayer.

C’est pourquoi aujourd’hui nous venons vous présenter 10 applications gratuites pour Android qui ne sont pas très connues, mais que vous ne devriez vraiment pas ignorer.

La première application gratuite de Google Play que vous devriez essayer est Summary de texte, un outil pratique qui utilise l’IA pour créer un résumé de n’importe quel texte en quelques secondes.

De plus, une fois le résumé créé, cette application gratuite vous permet de l’exporter facilement au format PDF ou Word et étant une application hors ligne, vous pourrez l’utiliser même sans connexion Internet.

PixAI.Art – Créateur IA Art

Poursuivant avec d’autres applications basées sur l’intelligence artificielle, vous devriez donner une chance à PixAI.Art, un générateur d’images avec IA spécialisé dans le format « anime », mais que vous pouvez entraîner avec LORA (Learning from Reference Art), une fonction puissante qui vous permet de former des modèles d’IA à partir d’images de référence et de mots-clés.

PixAI.Art est une application gratuite sans publicité, mais avec des achats intégrés allant de 6,99 euros à 134,99 euros, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

DrawNote: Bloc-notes de dessin

DrawNote est une application de productivité tout-en-un qui vous permet de prendre des notes de toutes sortes comme des notes textuelles, des cartes mentales ou des notes manuscrites, de dessiner et de créer des listes de tâches.

De plus, DrawNote vous donne la possibilité d’organiser les différentes notes, dessins et listes de tâches dans des dossiers pour les avoir parfaitement organisés.

3 Phase Alarm Clock

Si vous avez du mal à vous réveiller le matin, 3 Phase Alarm Clock vous conviendra parfaitement, car cette application se charge de créer automatiquement trois alarmes qui vont du moins au plus fort : la première sonne doucement et s’éteint tranquillement, la deuxième monte en intensité et est plus difficile à désactiver et la troisième a un volume beaucoup plus élevé et est beaucoup plus difficile à désactiver.

3 Phase Alarm Clock est une application totalement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Quizard AI – Scan & Résouds

Quizard AI est une application qui vous aidera à trouver rapidement la réponse à n’importe quelle question grâce à l’IA, car elle vous permet de scanner n’importe quelle question avec votre téléphone portable et de vous fournir une réponse complète.

Quizard AI est une application gratuite qui a une limite de 10 réponses par jour, mais si vous souhaitez augmenter cette limite, elle propose également une série d’achats intégrés allant de 2,99 euros à 64,99 euros.

SuperDisplay – Moniteur virtuel

SuperDisplay est une application gratuite qui transforme votre téléphone portable en moniteur pour Windows 10 et qui est également compatible avec les S-Pen et les stylets capacitifs similaires.

Pour utiliser cette application, il vous suffit d’installer un programme sur votre ordinateur et de connecter votre smartphone au même via Wi-Fi ou USB.

Software Volume Button

Comme son nom l’indique, Software Volume Button est une application gratuite qui vous permet de contrôler le volume de l’appareil depuis le haut de l’écran du terminal.

Cette application est très utile à la fois pour prolonger la durée de vie du bouton de volume de l’appareil et pour régler le volume si ce bouton ne fonctionne pas ou est endommagé.

Téléchargez gratuitement Software Volume Button

One4Wall: Fonds d’écran IA

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone portable avec des fonds d’écran originaux, vous devez essayer One4Wall: Fonds d’écran IA, une application gratuite qui propose une large collection de fonds d’écran créés avec l’IA et organisés dans toutes sortes de catégories.

Cette application propose des fonds d’écran gratuits, qui sont mis à jour chaque jour avec 3 nouveaux fonds d’écran, ainsi que d’autres payants que vous pouvez débloquer en effectuant un paiement mensuel de 9,99 euros ou en effectuant un seul paiement de 45,99 euros.

KIRI Engine – Scan & Édition 3D

KIRI Engine est une application gratuite qui transforme votre téléphone portable en un scanner 3D avec photogrammétrie, NeRF et NSR et qui dispose également d’un ensemble d’outils d’édition vous permettant de personnaliser vos créations jusqu’au moindre détail.

Carte de visite HiHello

Nous terminons cette liste d’applications peu connues pour Android avec Carte de visite HiHello, une application gratuite qui vous permet de créer et de partager des cartes de visite numériques, de numériser des cartes de visite physiques et de gérer tous vos contacts de manière vraiment simple.

