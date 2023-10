Pour 350 euros, voici la meilleure tablette du marché, de loin

Lorsqu’il faut reconnaître quelque chose de bien à Apple, on le fait et il n’y a pas de problème.

L’iPad de 9e génération est l’un des meilleurs investissements en ce moment si vous voulez une tablette pour une décennie.

Si vous avez besoin d’une tablette, je recommande toujours celle-ci car elle est très haut de gamme dans sa construction, dispose de mises à jour pendant de nombreuses années et maintient des performances incroyablement bonnes du début à la fin de sa durée de vie. Il s’agit de l’iPad dans son format le plus basique, lancé en 2021 et de 9e génération. Vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour environ 350 euros sur Amazon, au même prix que chez MediaMarkt.

Il ne reste plus longtemps avant qu’Apple ne présente un nouveau modèle simple, mais très puissant, de l’un des meilleurs tablettes de 10″ du marché actuel. En raison de son écran de très haute résolution, de ses performances et de sa batterie longue durée, l’iPad est un investissement fortement recommandé. Au fait, il a déjà été mis à jour vers iPadOS 17.

iPad 2021 (WiFi, 64 Go)

Achetez la meilleure tablette en termes de rapport qualité-prix

Une des meilleures caractéristiques de cette tablette est son écran IPS avec la technologie Retina. Il dispose d’une diagonale de 10,2 pouces et d’un ratio d’aspect de 4:3, très utile pour la lecture et la navigation. Il a une luminosité typique de 500 nits, un revêtement oléophobe et est très résistant aux rayures. J’ai un iPad Air 2 à la maison depuis de nombreuses années et il n’a aucune égratignure.

Son corps est spectaculairement fin, avec seulement 7,5 mm d’épaisseur et un poids de 487 grammes. C’est une tablette qui, malgré son grand écran, est très légère. Avec un étui approprié, vous pouvez emporter avec vous un véritable ordinateur portable. Je vous recommande de consulter l’étui officiel de Logitech avec clavier et trackpad. Cette tablette est très haut de gamme, avec une construction en aluminium et des finitions en gris spatial ou argent.

D’autre part, le moteur de cet iPad est l’Apple A13 Bionic, un processeur hexagonal-core à 7 nm qui fonctionne à 2,65 GHz. Avec ses 3 Go de RAM, il offre des performances exceptionnelles en multitâche, et avec les 64 Go de stockage de cette version de base, vous aurez plus qu’assez pour les applications généralement installées sur une tablette. Il obtient plus de 1 110 000 points dans le test de performance Antutu, au niveau d’un Snapdragon 8+ Gen 1.

La batterie intégrée à cet iPad de 9e génération a une capacité de 8686 mAh et est équipée d’un port USB-C pour la recharge, et son autonomie peut atteindre facilement les 15 heures d’utilisation continue. En termes de connectivité, cet iPad dispose du WiFi 5, du Bluetooth 4.2 et d’un port casque.

Si vous faites souvent des appels vidéo familiaux ou professionnels, cet iPad dispose à l’avant d’un appareil photo de 12 MP avec suivi facial et de nombreux détails. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo simple de 8 MP avec grand angle pour les photos occasionnelles.

C’est le seul iPad qui conserve encore le bouton physique et le lecteur d’empreintes digitales à l’avant, Touch ID. Il est très efficace pour garder la confidentialité de vos données sur l’iPad. Si vous avez d’autres gadgets de l’écosystème Apple, vous vous rendrez compte qu’il vous manque un iPad, ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil de 1re génération, vous pourrez donc l’utiliser pour pren

dre des notes à la main ou dessiner à main levée.

