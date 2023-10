Avec cette astuce simple, vous pouvez nettoyer l’écran d’accueil de Google Photos de manière vraiment facile

On vous explique comment utiliser la fonction d’archivage de photos de Google Photos pour obtenir une chronologie plus ordonnée.

L’application Google Photos sur un smartphone Android

Bien que le stockage illimité gratuit de Google Photos soit de l’histoire ancienne depuis quelques années, le service de sauvegarde de photos et de vidéos du géant G reste l’une des meilleures options pour garder vos souvenirs en sécurité et trouver plus facilement cette photo des dernières vacances que vous souhaitez montrer à vos amis.

Précisément, l’un des problèmes de Google Photos est qu’il affiche sur l’écran d’accueil toutes les images et vidéos que vous sauvegardez, y compris les captures d’écran, les images de factures et de tickets de cinéma et de théâtre, ainsi que les photos des travaux de rénovation et des problèmes dans votre maison.

Mais comme tout a une solution dans la vie, aujourd’hui nous allons vous révéler un simple astuce grâce à laquelle vous pourrez organiser et nettoyer facilement l’écran d’accueil de votre application Google Photos.

Comment nettoyer l’écran d’accueil de Google Photos en utilisant la fonction d’archivage d’images

Pour mieux organiser l’écran d’accueil de l’application Google Photos et ne pas afficher les photos qui ne vous intéressent pas, il vous suffit de « mettre en archive » ces images, car si vous le faites, elles disparaîtront de la chronologie de Google Photos et la plateforme de la société de Mountain View n’utilisera pas ces photos pour créer des vidéos, des souvenirs et des collages.

Ne pensez pas que c’est une méthode trop drastique, car les photos que vous archivez continueront à être affichées dans les albums et lors des recherches, de sorte que vous pourrez y accéder à tout moment.

Eh bien, pour archiver une photo dans Google Photos, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre téléphone Android

Cliquez sur la photo que vous souhaitez archiver pour la voir en plein écran

Faites glisser votre doigt vers le haut pour faire apparaître la barre d’outils inférieure

Enfin, appuyez sur le bouton Déplacer vers l’archive pour l’archiver et la faire disparaître de l’écran d’accueil

Si vous souhaitez archiver plusieurs photos à la fois, il vous suffit de maintenir une pression prolongée sur l’une d’entre elles, de sélectionner les autres photos que vous souhaitez archiver et de cliquer sur le bouton Déplacer vers l’archive qui apparaît dans la barre inférieure.

Comment désarchiver des photos pour qu’elles réapparaissent sur l’écran d’accueil de Google Photos

Comme nous vous l’avons expliqué un peu plus haut, les photos que vous archivez dans Google Photos ne disparaissent pas de la plateforme, c’est pourquoi, si vous avez besoin de restaurer l’une d’entre elles pour qu’elle réapparaisse dans la chronologie de l’application, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre smartphone

Cliquez sur l’onglet Bibliothèque situé dans le coin inférieur droit de l’application

situé dans le coin inférieur droit de l’application Appuyez sur le bouton Archive pour accéder à toutes vos photos archivées

pour accéder à toutes vos photos archivées Maintenez votre doigt appuyé sur l’une des images que vous souhaitez restaurer

Sélectionnez toutes les photos que vous allez désarchiver

Cliquez sur l’icône des trois points verticaux située dans le coin supérieur droit

Enfin, appuyez sur le bouton Désarchiver pour restaurer les photos

En faisant cela, les images que vous avez sélectionnées disparaîtront de l’archive et seront à nouveau disponibles sur l’écran d’accueil de Google Photos, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus.

