Cette télévision intelligente simple a Android et est étonnante pour seulement 119 euros

Son prix la rend extrêmement tentante et Android TV est une assurance vie. Une smart TV que vous devriez prendre en compte.

L’un des téléviseurs TD Systems avec Android TV.

L’un des téléviseurs intelligents pas cher que nous avons le plus recommandé peut être à vous pour très peu grâce à Amazon. Vous avez l’occasion d’obtenir chez vous la smart TV de TD Systems pour seulement 119 euros. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous bénéficierez d’une livraison rapide et gratuite.

Il n’y a pas beaucoup de téléviseurs intelligents pas cher qui en valent la peine, nous recommandons souvent des modèles Xiaomi mais ils ne sont pas les seuls. Notre protagoniste est un bon achat pour ceux qui recherchent quelque chose de très simple et économique mais avec l’intelligence qu’il mérite. Nous vous racontons tout sur la TV de TD Systems.

TD Systems Smart TV 24

Cette smart TV est pratiquement un cadeau

Son écran de 24 pouces et haute résolution est plus qu’intéressant compte tenu de son prix ajusté, vous ne serez pas déçu. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un modèle très compact, donc sa vie n’est pas limitée au salon. Vous pouvez également facilement le placer dans une chambre ou une salle de jeux.

Le système d’exploitation qui lui donne vie est Android TV, l’une des meilleures options. Le logiciel créé par Google est beau et se déplace bien, vous en profiterez chaque jour. Téléchargez les meilleures applications de séries et de films, vous ne manquerez absolument rien. Le contenu le plus apprécié ne sera qu’à quelques boutons de distance.

Si nous parlons de l’une des créations de Google, nous ne pouvons pas omettre de mentionner Google Assistant. Il vit à l’intérieur de ce téléviseur et vous n’aurez qu’à appuyer sur un bouton pour l’invoquer. Vous aurez l’un des meilleurs assistants virtuels à votre disposition, il répondra à vos demandes chaque fois que vous en aurez besoin.

TD Systems Smart TV 24

Vous n’avez pas à dépenser une fortune pour un nouveau téléviseur intelligent, vous avez des options aussi pas cher et intéressantes que celle-ci sur Amazon. Vous profiterez d’une bonne smart TV et de tout ce contenu que vous avez toujours voulu. Nous ne savons pas combien de temps elle sera en promotion, il vaudrait mieux ne pas trop y réfléchir.

