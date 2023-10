8 nouvelles applications pour Android de ces dernières semaines à ne pas négliger

Voici 8 applications gratuites qui sont récemment arrivées sur Google Play et qui valent vraiment le coup. N’hésitez pas à les essayer !

Applications Android sur un Google Pixel 4a (5G)

La boutique Google Play dispose d’un catalogue vraiment étendu d’applications, gratuites ou payantes, et ce portfolio ne cesse de croître chaque semaine avec l’arrivée de nouvelles applications de tous types. Heureusement pour vous, chaque semaine, nous recueillons les meilleures nouvelles applications qui ont atterri dans le store Google au cours des semaines précédentes et nous les mettons à votre disposition pour que vous les essayiez.

Ainsi, cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications pour Android qui, en plus d’être gratuites, sont également vraiment utiles.

ScanHub Launcher – PDF Scanner

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est ScanHub Launcher, un outil pratique et gratuit qui transforme votre smartphone en scanner de documents portable, car avec cette application, vous pourrez scanner n’importe quel document et le numériser en quelques secondes.

Mais ce n’est pas tout, car ScanHub Launcher vous permet également de recadrer et de faire pivoter les documents numérisés, de mettre en évidence une partie du texte de ces documents, de dessiner dessus, d’insérer du texte et des signatures électroniques, et de convertir vos numérisations en documents PDF et de les partager avec qui vous voulez de manière rapide et facile.

Google Play Store | ScanHub Launcher – PDF Scanner

Day Planning

Si vous recherchez depuis longtemps un outil pour organiser votre vie quotidienne, tant sur le plan personnel que professionnel, vous devriez donner une chance à Day Planning. une application gratuite qui vous permet de planifier et d’organiser de manière efficace vos activités, tâches et événements quotidiens.

Avec Day Planning, vous pourrez optimiser la gestion du temps, améliorer votre productivité et réduire le stress en planifiant parfaitement chacun des jours de la semaine.

Cette application complète vous permet d’obtenir des informations complètes sur la météo dans votre ville, de prendre toutes sortes de notes importantes pour vous et de les afficher sur l’écran principal, de créer des listes de vérification et des listes de tâches à faire, et de configurer des rappels pour vos tâches ou événements les plus importants.

Google Play Store | Day Planning

Chat Bot Pro – Ai assistant

Comme son nom l’indique, cette application est un chatbot intelligent alimenté par une intelligence artificielle avec lequel vous pourrez rédiger toutes sortes de textes, y compris ceux que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux, résumer n’importe quel document, modifier le ton et le style d’un texte, et bien sûr, répondre à toutes vos questions grâce aux réponses fournies par le chatbot.

Chat Bot Pro est une application entièrement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Chat Bot Pro – Ai assistant

Redeeme: Earn Cash & Rewards

Si vous avez l’habitude d’essayer des applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone, vous devriez jeter un œil à Redeeme, une application gratuite qui vous permet de gagner un peu d’argent en effectuant toutes sortes de tâches simples telles que vous connecter à l’application chaque jour, résoudre des captchas, regarder des vidéos ou jouer à des jeux de hasard comme la roulette ou le « scratch and win ».

De plus, Redeeme vous permet d’accomplir plusieurs tâches simultanément et lorsque vous atteignez le seuil minimal de paiement, vous pouvez retirer vos gains en espèces via PayPal.

Google Play Store | Redeeme: Earn Cash & Rewards

MOVINdow Multiple Video Player

MOVINdow Multiple Video Player est un lecteur vidéo pratique qui vous permet de visionner jusqu’à 16 vidéos à la fois sur l’écran en les faisant glisser, de zoomer sur chaque vidéo pour les agrandir ou les rapetisser, de modifier le volume de chaque clip d’un simple toucher, et d’avancer ou de reculer la lecture de chaque vidéo de manière indépendante.

De plus, cette application propose également des fonctions d’édition vidéo qui vous permettent de recadrer et de compresser la vidéo pour la personnaliser à votre goût.

Google Play Store | MOVINdow Multiple Video Player

MyPublicInbox

MyPublicInbox est une application curieuse et gratuite qui vous met en contact avec des personnalités publiques auxquelles vous avez besoin de poser certaines questions et avec lesquelles vous ne parvenez pas à entrer en contact autrement.

Ainsi, MyPublicInbox est une plateforme sur laquelle les personnes souhaitant contacter des profils publics paient une certaine somme d’argent qui varie en fonction du temps qu’elles souhaitent que cette personnalité publique leur consacre, et ces dernières reçoivent une rémunération pour leur temps et pour le partage de leur expertise.

Google Play Store | MyPublicInbox

cycle.travel

Si vous aimez faire de petites balades à vélo, vous devriez essayer cycle.travel, une application gratuite qui affiche des itinéraires cyclables tranquilles près de chez vous, avec peu de trafic.

Il vous suffit de rechercher l’itinéraire que vous souhaitez faire et de le télécharger pour y accéder hors connexion via l’application, qui vous fournira des indications pour que vous puissiez le suivre sans vous perdre.

cycle.travel est une application gratuite sans annonces, mais avec des achats intégrés allant de 2,79 euros à 9,49 euros, grâce auxquels vous pourrez débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Google Play Store | cycle.travel

GP Checker

Et nous terminons cette liste avec GP Checker, une application qui peut également vous être utile lors de vos sorties à vélo, car elle vous permet de vérifier les coordonnées GPS de votre position actuelle, de partager les informations de votre position avec d’autres personnes, et de vérifier votre position actuelle pendant vos déplacements à pied ou à vélo.

GP Checker est une application entièrement gratuite avec des annonces et sans achats intégrés, que vous pouvez télécharger grâce au lien direct vers Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | GP Checker

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :