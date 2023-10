Compact, résistant et très puissant : ce haut de gamme est une bête cachée qui mérite chaque euro de son prix

Processeur Snapdragon 8 Gen 2, écran de 144 Hz et design compact font de ce smartphone un achat exquis que nous ne pouvons pas recommander davantage.

La taille compacte de ce smartphone est merveilleuse, il est très confortable à tenir // Image : Urban Techno.

Il y a seulement 3 mois, un téléphone haut de gamme qui n’a pas fait beaucoup de bruit est sorti sur le marché, mais que nous aimons particulièrement. Il s’agit de l’ASUS Zenfone 10, un téléphone dont la taille compacte ne l’empêche pas d’être une véritable bête avec une grande puissance. Ce modèle est un achat parfait si vous aimez les téléphones facilement maniables, en plus de se démarquer par d’autres aspects tels que le taux de rafraîchissement de 144 Hz et la caméra Sony de 64 MP.

En fin de compte, l’ASUS Zenfone 10 nous semble être une bête cachée dans le haut de gamme qui n’a rien à envier à ses principaux concurrents. Vous pouvez l’acheter pour 849 euros sur Amazon dans le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 30 euros moins cher que dans la boutique officielle d’ASUS. Comme ce téléphone n’est pas très connu, sa disponibilité dans d’autres stores est très limitée.

Si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour l’achat de votre nouveau téléphone, nous vous recommandons également de regarder l’ASUS Zenfone 9. Ce smartphone est aussi compact et puissant que son successeur, il y a très peu de différences entre eux. Étant donné qu’un an s’est écoulé depuis son lancement, vous pouvez l’acheter pour seulement 680 euros sur Amazon. Sans aucun doute, les deux sont des achats très judicieux si vous voulez profiter de la meilleure expérience sur un téléphone de petite taille.

ASUS Zenfone 10

ASUS Zenfone 10 : un puissant smartphone compact haut de gamme

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous vous recommandons d’acheter cet ASUS Zenfone 10. La première est son design compact, avec un écran de seulement 5,9 pouces que vous pouvez facilement contrôler d’une seule main. C’est un téléphone très petit qui s’adapte parfaitement à la main, il est très confortable. De plus, veuillez noter qu’il ne pèse que 172 grammes, vous pouvez imaginer à quel point il est léger.

Nous aimons beaucoup le revêtement anti-empreintes de son dos, qui évite les salissures et rend le téléphone non glissant du tout. En ce qui concerne les couleurs, sur Amazon, il y a le magnifique modèle blanc avec 8 Go + 256 Go et le noir avec 16 Go + 512 Go. Il est également important de souligner que le smartphone est résistant à l’eau et à la poussière IP68, il ne lui arrivera rien si vous le mouillez. Comme nous pouvons le voir, le design est l’un des points forts de l’ASUS Zenfone 10, il vous séduira dès le premier regard.

Évidemment, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est une autre des raisons pour lesquelles son achat est excellent. Le processeur offre une performance de 10, il peut exécuter n’importe quelle application en toute fluidité. En réalité, les performances sont si bonnes que nous pouvons dire qu’il s’agit de l’un des smartphones les plus puissants sous Android. En ce qui concerne le logiciel, il est livré avec ZenUI 10 basé sur Android 13.

Nous revenons à l’écran pour vous dire que, en plus de ses 5,9 pouces, il dispose de la technologie AMOLED, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ne vous laissez pas tromper par la taille de l’écran, il offre une grande qualité grâce à sa netteté, sa reproduction des couleurs et sa fluidité extrême. De plus, l’écran est accompagné de haut-parleurs stéréo doubles avec le son Dirac HD qui est excellent.

ASUS Zenfone 10

Lorsque vient le moment de l’utiliser pour prendre des photos et des vidéos, cet ASUS Zenfone 10 est également à la hauteur. Son appareil photo le plus remarquable est son appareil photo arrière Sony de 64 mégapixels, avec lequel vous pourrez capturer des images de qualité. En ce qui concerne la batterie, sa capacité de 4 300 mAh lui permet de tenir parfaitement toute la journée. De plus, si vous n’êtes pas très exigeant, vous pourrez profiter d’une journée et demie d’autonomie. Attention, il est également doté d’une charge rapide de 30 W et d’une charge sans fil.

En conclusion, l’ASUS Zenfone 10 est un achat puissant sur le marché actuel, nous ne pouvons pas le recommander davantage. Vous pouvez le trouver aux alentours de 849 euros sur Amazon avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Si cela vous semble cher, vous avez toujours la possibilité d’opter pour l’ASUS Zenfone 9, qui vous garantira également une grande expérience pour 680 euros sur Amazon.

