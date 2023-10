Une étude confirme ce que de nombreuses personnes affirmaient déjà.

L’intelligence artificielle en échec : une étude démontre que ses textes ne passent pas par des humains

Il y a de nombreuses professions qui vont disparaître à cause de l’IA. Du moins c’est ce que les experts en IA annoncent. La révolution qu’ils promettent semble ne pas avoir de limites, et dans chaque version de leurs nouvelles IA, tout indique qu’ils ont raison. Cependant, il reste de la place pour le scepticisme et pour douter que l’IA finira par occuper tout notre espace de vie ou si elle finira par s’avérer être de l’eau de boudin.

Maintenant, une étude semble avoir confronté des experts en écriture humains à l’IA pour voir si elle est réellement capable de nous surpasser et semble l’avoir mise dans une véritable situation d’échec.

L’IA contre la créativité humaine

Depuis un certain temps, nous voyons de nombreuses personnes utiliser l’IA pour écrire des livres et les vendre sur Amazon. Cela a suscité de nombreuses opinions divergentes, mais il est certain que la grande majorité des personnes estiment qu’ils n’ont même pas la qualité suffisante pour être mis en vente. Cependant, il semble que le phénomène continue d’avancer, ce qui amène de nombreuses personnes à se demander si les écrivains seront remplacés par l’IA.

Pour le moment, il semble que nous puissions être tranquilles à ce sujet, car tout indique que ce ne sera pas le cas, mais il faut être prudent car cela pourrait changer à l’avenir. Pour l’instant, les données montrent que l’IA n’est pas capable de remplacer la main humaine dans les domaines de l’écriture et de l’écriture créative.

Une étude très récente menée en collaboration entre SalesForce et l’Université de Columbia a abouti à des conclusions indéniables.

Bien que les IA montrent une maîtrise dans certaines dimensions de la créativité, il existe un grand fossé entre elles et les experts humains. Au moins dans l’état actuel, les IA sont en retard en termes de capacité à créer du contenu créatif, tout en étant également incapables d’évaluer avec finesse la créativité comme le font les experts.

Cela démontre que les IA ne sont pas suffisamment créatives pour passer pour des humains. Le test qui a été réalisé, appelé TTCW, visait à comprendre la créativité des humains et des robots. Pour cela, un certain nombre d’auteurs humains devaient écrire un texte d’environ 1400 mots et trois grands modèles de langage devaient en faire de même. Il s’agissait du GPT-3, du GPT-4 et de Claude. La collecte de données ne laissait aucun doute, elle a au contraire démontré le grand abîme qui sépare les auteurs.

Étonnamment, les outils utilisés pour essayer de piéger les IA ne semblent généralement pas fonctionner, ce qui démontre également quelque chose de très intéressant : les êtres humains sont capables de détecter rapidement une IA face à un humain, ce que la technologie semble incapable de surpasser pour le moment.

En résumé :

Il existe de nombreux livres qui sont déjà entièrement écrits par une IA.

Cependant, il est certain que leur qualité laisse beaucoup à désirer et qu’ils ne profitent qu’aux utilisateurs les plus crédules.

Maintenant, une étude affirme que les IA sont très facilement détectables par d’autres auteurs et lecteurs expérimentés.

Pour ce faire, ils ont mis certains auteurs à l’épreuve contre l’IA.

Les résultats ne laissent aucun doute, les experts sont capables de détecter l’IA et ses faibles niveaux de créativité.

Pour l’instant, les écrivains peuvent être tranquilles.

