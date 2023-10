À cette date, les Intelligences Artificielles autoconscientes arriveront selon un génie de la technologie

La légende vivante des jeux vidéo semble être très claire à ce sujet.

John Carmack est l’une des grandes légendes du jeu vidéo

John Carmack est l’une des personnes les plus célèbres de l’univers du jeu vidéo, mais il est non seulement un créatif talentueux depuis l’époque où il a fondé Id Software et développé DOOM et DOOM II avec ses amis, un jeu qui peut aujourd’hui être joué même sur des réfrigérateurs. Derrière sa passion pour les jeux vidéo se cache également un grand amour de la programmation, ce qui l’a amené à participer à des projets très intéressants, tels que le développement des lunettes de réalité virtuelle de Meta. Maintenant, il a lancé sa grande prédiction sur les super intelligences artificielles, également connues sous le nom d’intelligences artificielles autoconscientes, et a expliqué la première qui arrivera et la date à laquelle cela se produira.

Pour cela, il s’est basé sur des preuves solides et il pense qu’il ne sera pas trop loin de la vérité. Nous en aurons le cœur net lorsque le moment viendra, même si nous vous informons qu’il reste encore du temps avant que cela n’arrive. Il est important de souligner que Carmack travaille maintenant chez Keen Techonologies, une entreprise axée sur l’intelligence artificielle qui cherche à créer sa propre IA à la manière de GPT-4 et Midjourney, en créant à la fois du texte et des images génératives, un domaine dans lequel DALL-E 3 est en train de faire fureur ces derniers temps.

Le monde des intelligences artificielles autoconscientes semble être très proche, avec tous les risques que cela comporte. Voyons à quelle date Carmack a dit qu’elles arriveraient dans notre monde.

La date d’arrivée de l’IA autoconsciente

Depuis un certain temps, les grandes entreprises d’intelligence artificielle se battent pour atteindre l’AGI (Intelligence Artificielle Générale) ou l’Intelligence Artificielle Supérieure. Ce sera un stade de développement des systèmes d’intelligence artificielle où l’IA sera réellement dangereuse, car elle ne se distinguera en rien de l’être humain. Cependant, ce sera aussi un stade de développement crucial pour qu’elle puisse nous assister parfaitement. Cependant, il semble qu’il reste encore beaucoup de temps avant que cela n’arrive, bien que dans des termes relatifs et en toute honnêteté, ce n’est pas tant que ça.

Selon John Carmack, ces IA arriveront vers 2030 environ, selon The Register. Pendant ces presque 7 années, les progrès réalisés dans cet objectif seront énormes. Cependant, le niveau de répercussion possible à ce stade n’est pas encore clair et il semble que cela pourrait être assez dangereux.

Quoi qu’il en soit, il reste optimiste et estime que cela va être la véritable révolution, dont il se considère lui-même comme un maillon important, car l’un de ses premiers jeux, Quake, a été à l’origine de l’importance accordée à la puissance des GPU. Les cartes graphiques sont aujourd’hui plus importantes même que les processeurs lorsqu’il s’agit de traiter des questions telles que les cryptomonnaies ou l’intelligence artificielle.

Quoi qu’il en soit, l’IA est à son et son avenir dépend de l’investissement, que ce soit pour qu’elle s’effondre dans les prochaines années ou pour qu’elle finisse par devenir une norme sûre pour nous tous.

