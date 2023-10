Ce vélo électrique baisse de 150 euros pour une durée limitée : puissant, pliable et avec 35 km d’autonomie.

Déplacez-vous plus confortablement en ville avec ce vélo électrique qui atteint les 25 km/h et a une autonomie de 35 km avant de devoir le recharger.

Ce vélo électrique a un design compact et léger qui vous permet de vous déplacer confortablement en ville.

Rester coincé dans les embouteillages pendant des heures, faire des tours et des tours pour trouver une place de parking libre, payer un carburant qui ne cesse de grimper en prix… Utiliser la voiture a beaucoup d’aspects négatifs, c’est pourquoi passer à un vélo électrique peut être une excellente idée pour se déplacer en ville. Les déplacements seront beaucoup plus confortables, car vous n’aurez pas à supporter les embouteillages ni à chercher une place de parking. De plus, c’est aussi une option plus économique et plus respectueuse de l’environnement.

Choisir un vélo électrique peut être une tâche compliquée, mais Amazon nous facilite la tâche en réduisant considérablement le prix de la HITWAY BK5. Ce modèle, l’un des plus vendus sur la plateforme, bénéficie d’une réduction de 150 euros pour une durée limitée. Son prix initial est de 659 euros, mais il peut maintenant être à vous pour seulement 509 euros si vous utilisez le coupon de réduction disponible. Notez cependant que cette réduction se termine ce dimanche 8 octobre, vous n’avez donc que quelques heures pour en profiter.

Il s’agit d’un vélo électrique léger et pliable, que vous pourrez ranger facilement n’importe où. Il a la puissance nécessaire pour atteindre les 25 kilomètres par heure et possède également une batterie de grande capacité qui permet de se déplacer pendant 35 kilomètres avant de devoir la recharger. Toutes ces raisons en font un bon achat pour aller au travail, faire des courses ou simplement se promener.

HITWAY BK5

Achetez la HITWAY BK5 avec 150 euros de réduction

Ce vélo électrique de marque HITWAY est équipé d’un puissant moteur de 250W qui lui confère la force nécessaire pour atteindre même les 25 kilomètres par heure. Cela signifie que vous pourrez vous déplacer rapidement dans votre ville pour arriver à destination en seulement quelques minutes. Ne vous inquiétez pas des côtes ou des terrains plus pentus, car la HITWAY BK5 a la puissance nécessaire pour grimper des pentes allant jusqu’à 25 degrés.

Son achat est également judicieux en raison de son autonomie étendue, qui atteint même les 35 kilomètres avant de devoir recharger la batterie. Cela signifie que vous pourrez aller au travail, faire des achats, rendre visite à un ami, ainsi que revenir chez vous, avant de devoir brancher la batterie sur le chargeur. Si vous utilisez généralement votre voiture tous les jours, vous remarquerez que ce moyen de transport électrique est beaucoup plus économique, vous économiserez beaucoup d’argent sur l’essence.

Un autre avantage de la HITWAY BK5 est qu’elle a un design pliable qui vous permet de réduire l’espace qu’elle occupe en seulement quelques secondes. Cela est très utile pour le ranger à la maison, le mettre dans les transports en commun et aussi pour l’emporter avec vous en voyage. Malgré sa légèreté et sa portabilité, il est fabriqué avec des matériaux très résistants qui en font un véhicule très sûr.

Cette sécurité est également assurée par les freins à disque spécialement conçus, à l’avant et à l’arrière, ainsi que par les pneus de 16 pouces. Il dispose également d’un éclairage avant et de réflecteurs latéraux pour que les autres véhicules vous voient clairement la nuit. La conduite sera toujours confortable, car vous pouvez ajuster le guidon et la selle à votre hauteur.

HITWAY BK5

La HITWAY BK5 est équipée d’un système d’assistance au pédalage qui vous aidera à atteindre votre destination avec peu d’effort physique. Cependant, si vous souhaitez l’utiliser pour vous promener ou faire du sport, vous pouvez opter pour le mode de pédalage classique. Vous constaterez que ce vélo électrique ne manque d’aucun détail, c’est pourquoi c’est un achat exceptionnel alors qu’il est à partir de 509 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez découvrir d’autres véhicules similaires, vous pouvez consulter les meilleurs trottinettes électriques de Xiaomi. La marque propose des modèles très économiques comme le Xiaomi Electric Scooter 4 Go, parfaits pour se déplacer en ville avec tout le confort.

Cet article recommande objectivement et indépendamment des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

