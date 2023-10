Le PDG qui a licencié presque tout son personnel et l’a remplacé par l’IA se moque de ses anciens employés

Le PDG qui a licencié presque tout son personnel revient à la charge avec des déclarations terribles.

L’IA a remplacé de nombreux employés dans un centre d’appels

Depuis l’irruption de l’IA dans le monde, les doutes sur l’avenir du monde du travail sont totalement réels. On parle constamment des professions qui vont disparaître à cause de ChatGPT et d’autres types de technologies. Il faut avouer que nous sommes à un point où il y a déjà des entrepreneurs qui ont décidé de remplacer leur main-d’œuvre humaine par la robotique. Cela suscite de grandes questions et critiques parmi la population, comme cela ne pourrait être autrement. On a vu il y a quelque temps l’un de ces entrepreneurs qui avait licencié une bonne partie de ses employés. Maintenant, il semble qu’il soit revenu à la charge.

L’entrepreneur revient à la charge

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, en début d’année, Suumit Shah, un entrepreneur d’une plateforme d’e-commerce en Inde, a licencié pratiquement 90% de l’entreprise. À leur place, il a mis en place une IA avec GPT-4 chargée de répondre aux appels des personnes et de résoudre leurs problèmes. Après que Shah se soit longuement excusé de son comportement, il a maintenant décidé d’attaquer ses anciens employés en se vantant de la décision qu’il a prise et en la qualifiant de mesure très positive.

C’était du gâteau pour moi de remplacer toute l’équipe par un bot. Il est 100 fois plus intelligent, instantané et il me coûte une centième partie de ce que je devais payer pour l’équipe de support.

Ce n’est pas le genre de comportement qu’on voit généralement ouvertement. Cependant, Shah, qui a reçu de nombreuses critiques à l’époque et s’est excusé en disant que c’était une décision difficile, semble maintenant avoir changé sa version des faits pour se vanter de ce qu’il a fait et se moquer en quelque sorte de son ancienne équipe de travail en assurant qu’ils n’étaient pas assez intelligents.

Les questions liées au monde du travail et à l’IA suscitent encore de grandes interrogations parmi le grand public. Et ce n’est pas étonnant, surtout si l’on prend en compte ce genre de messages dans lesquels les employeurs se vantent des licenciements et des énormes économies que représente l’irruption de l’IA. Dans ce domaine, le monde du travail est assez incertain pour beaucoup de personnes.

Ainsi, il n’est pas si étrange de voir des appels à ce que l’IA avance beaucoup plus que ce que les personnes sont capables de comprendre, car il n’y a pas une bonne communication à ce sujet et il n’y a pas de législation en la matière. Comme on l’explique dans le magazine Futurism, nous allons lentement voir comment de nombreux emplois pourraient disparaître ou même changer complètement de fonctions.

En résumé :

En début d’année, un entrepreneur indien a licencié 90% de son personnel de support technique en prétendant qu’il n’avait pas d’autre choix.

À l’origine, il a dit qu’il le faisait pour économiser des coûts, mais il est évident que de nombreuses personnes ont critiqué son attitude en laissant autant de personnes sans emploi.

Maintenant, il est revenu pour se vanter de sa décision et se moquer de ses anciens employés.

et se moquer de ses anciens employés. Il les a qualifiés de peu intelligents et inefficaces.

Les réseaux sociaux ont été inondés de critiques à l’égard de ces commentaires.

