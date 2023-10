Créez des images gratuites et illimitées dans cette IA qui fonctionne également comme un réseau social.

Idiogram, plus qu’un créateur d’images par IA, c’est aussi un réseau social.

Idiogram.ai est une IA qui fonctionne comme un réseau social

Idiogram est un site web qui fonctionne comme un créateur d’intelligence artificielle tout en agissant comme un réseau social. D’une part, il vous permet de créer des images gratuitement et sans limite, du moins pour le moment, et d’autre part, de voir les créations d’autres personnes, de les enregistrer et de les modifier. Ses designs sont très originaux et vous pouvez concevoir des images à votre goût et à votre ressemblance.

Pour le moment, Idiogram est entièrement gratuit et vous pouvez créer autant d’images que vous le souhaitez, mais cela peut changer. Ce n’est généralement pas courant, car les applications et les sites web IA pour créer des images ont tendance à être payants en raison du coût élevé de leurs créations. Au cas où, nous vous recommandons de profiter de sa gratuité actuelle.

Cette IA et ce réseau social fonctionnent de manière très simple. Il dispose d’une barre d’écriture où vous devez décrire l’image, puis vous sélectionnez le format de celle-ci et enfin vous choisissez les étiquettes. Lorsque tout est prêt, appuyez sur Générer pour créer l’image. Cependant, vous devrez d’abord vous inscrire. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir, depuis l’inscription jusqu’à la saisie de la description ou des étiquettes, en passant par la visualisation des créations d’autres utilisateurs.

Comment créer des images IA sur Idiogram

La première chose à faire est d’accéder à Idiogram à partir du lien situé sous ce paragraphe. Une fois à l’intérieur, vous devrez cliquer sur le bouton Connexion. Entrez votre adresse e-mail et entrez votre nom d’utilisateur, comme sur Twitter. Ouvrez votre e-mail et confirmez votre inscription. Vous pouvez maintenant utiliser ce site web.

Idiogram

Une fois à l’intérieur, nous devons faire la distinction entre les créations des autres utilisateurs, situées en bas de l’écran, et la barre d’écriture où vous décrivez ce que vous souhaitez concevoir. Nous commencerons par la barre d’écriture afin que vous puissiez concevoir l’image IA de votre choix.

Dans la barre, écrivez ce que vous voulez créer. Il est recommandé de le faire en anglais, car l’IA comprendra mieux à quoi vous faites référence. Nous l’avons testé en français et cela ne fonctionne pas comme cela devrait. Une fois que vous avez décrit l’image, cliquez sur les étiquettes pour donner à l’image un style particulier. Par exemple, vous pouvez lui donner une touche d’anime en sélectionnant l’étiquette ‘anime’. Enfin, choisissez le format, c’est-à-dire les dimensions de la création, qui peuvent être 10:16 (vertical), 1:1 (carré) ou 16:10 (horizontal). Avec tout cela, cliquez sur Générer pour créer plusieurs images selon vos indications.

L’un des aspects les plus remarquables de cette IA est l’utilisation de polices de caractères. Il est possible de créer des images avec des noms ou des mots; par exemple, une couronne en diamants avec votre nom en diamants en dessous. Pour cela, indiquez-le dans la barre d’écriture lors de la création de l’image. C’est très utile pour les créateurs de contenu, car ils peuvent alterner entre Idiogram et les différentes applications de génération d’avatars.

La partie réseau social

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Idiogram fonctionne également comme un réseau social. La première chose à savoir à ce sujet est que toutes les créations sont publiques, elles peuvent donc être vues par d’autres personnes. De plus, celles-ci peuvent également les voter positivement, les enregistrer ou les modifier.

En bas de la page web, d’autres créations seront affichées, vous pouvez cliquer dessus pour savoir exactement l’ordre de chaque utilisateur pour les créer et quelles étiquettes il a sélectionnées. D’autre part, le nom d’utilisateur est affiché sous l’image, il vous suffit de cliquer dessus pour accéder à son profil, où toutes les images qu’il a créées seront affichées. Vous avez également accès aux meilleures images des dernières semaines ou des derniers jours, ou à celles des personnes que vous suivez.

Pour aimer ou fusionner des images, vous devez faire ce qui suit. Pour aimer, cliquez sur le cœur situé sous chaque image. Pour les fusionner, sélectionnez Remix, et choisissez comment vous souhaitez les modifier. Cela est particulièrement utile pour les images avec des noms, car vous pouvez les « copier » en changeant le nom qui apparaît dans la description par le vôtre.

