Samsung Galaxy Z Fold 5 obtient la version bêta One UI 6.0 basée sur Android 14

Plus tôt cette semaine, Google a officiellement publié la mise à jour Android 14 pour les téléphones Pixel et Samsung a annoncé sa dernière interface personnalisée – One UI 6.0 pour les appareils Galaxy. La société a déjà testé cette interface sur plusieurs téléphones Galaxy, y compris le Galaxy S23, le Galaxy S22, le Galaxy S21, le Galaxy A34, le Galaxy A53 et le Galaxy A54.

Samsung étend maintenant les tests à son dernier smartphone pliable – le Galaxy Z Fold 5. Oui, le programme bêta One UI 6.0 basé sur Android 14 est disponible pour le Fold 5. Le Galaxy Z Flip 5 devrait également avoir accès à la version bêta dans un proche avenir.

Samsung propose la version bêta initiale pour le smartphone pliable avec le numéro de version F946BXXU1ZWJ2. Au moment de la rédaction de cet article, le programme de test bêta est disponible aux États-Unis et en Inde, mais il devrait s’étendre à d’autres régions très bientôt. Si vous êtes intéressé par l’essai de la version bêta sur votre appareil, vous pouvez vous inscrire au programme bêta One UI 6 depuis l’application Samsung Members.

Les personnes travaillant chez XDA-Developers ont partagé une capture d’écran de la nouvelle mise à jour, confirmant le correctif de sécurité mensuel d’octobre 2023. One UI 6 est une mise à niveau importante, la première version bêta pèse 2,7 Go en taille de téléchargement.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, One UI 6 propose une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des paramètres rapides redessinés, davantage de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien d’autres. Vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 6.

L’attente est terminée, vous pouvez enfin rejoindre le programme bêta One UI 6 pour essayer la nouvelle interface sur votre Galaxy Z Fold 5. Cependant, veuillez noter que la première version bêta peut présenter quelques problèmes, nous ne recommandons donc pas d’installer les versions bêta sur votre smartphone principal.

Si vous êtes pressé et que vous souhaitez rejoindre le programme bêta, vous devez installer l’application Samsung Members sur votre smartphone. Une fois cela fait, ouvrez l’application et recherchez la bannière de la version bêta One UI 6, puis appuyez dessus.

Si elle n’est pas disponible, vous pouvez vérifier la section « Notices » (icône de cloche). Vous y verrez la bannière de la version bêta One UI 6. Appuyez dessus et suivez les instructions. Ensuite, vous pourrez vérifier les mises à jour dans Paramètres > Mise à jour logicielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :