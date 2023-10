Conception premium spectaculaire et puissance à moins de 400 euros : Voici ce recommandé Motorola

Il existe actuellement peu de téléphones mobiles de milieu de gamme qui peuvent rivaliser en termes de puissance, de design et d’écran.

Le Motorola edge 40 est un téléphone mobile très bien construit.

Voulez-vous avoir entre vos mains un téléphone mobile premium à petit prix ? Et si je vous disais que vous pouvez l’avoir pour moins de 400 euros, avec une grande puissance, des performances impressionnantes et un appareil photo très notable. Comment réagiriez-vous ? Eh bien, le Motorola edge 40 est l’un de ces téléphones de Motorola qui nous laisse une bonne impression, même après avoir analysé le Motorola edge 40 Pro.

Avec ce modèle, nous avons l’un des téléphones de milieu de gamme les plus puissants du marché, avec un score très élevé dans le test de performance Antutu et mis à jour vers Android 13. Il semblait que Motorola avait disparu et il s’est simplement éloigné pour apprendre des autres concurrents. Je vous recommande cette bête Android pour de nombreuses raisons et elle ne coûte que 599 389 euros sur Amazon et 465 euros sur PcComponentes.

Pour moins de 400 euros, ce téléphone est incroyable

Ce Motorola edge 40 est arrivé sur le marché français en mai de cette année en tant que l’un des téléphones de milieu de gamme les plus puissants. Il n’a pas eu autant de succès car Motorola n’a pas voulu lui donner la promotion qu’il mérite, mais je vous assure que si vous l’achetez, vous ne le regretterez pas du tout.

En termes de design, nous avons affaire à une œuvre d’ingénierie devenue téléphone. Ce Motorola edge 40 présente un corps d’une épaisseur de seulement 7,5 mm et d’un poids de 167 grammes. Son corps est revêtu d’aluminium et de verre avec une résistance IP68 contre la poussière et l’eau. Vous pouvez le faire tomber dans l’eau sans problème.

Sa superbe écran pOLED de 6,55 pouces Full HD+ est remarquable car il s’agit d’une technologie généralement réservée à la gamme haut de gamme la plus premium. Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, offre une luminosité maximale de 1200 nits et est compatible avec tout le contenu HDR10+. De plus, son verre est protégé par une courbure 3D digne de la gamme haut de gamme et intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le moteur qui fait rugir ce Motorola edge 40 est le Dimensity 8020 de MediaTek, un processeur 6 nm cadencé à 2,6 GHz qui peut facilement dépasser les 700 000 points sur Antutu. Ce modèle est livré avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne UFS 3.1 non extensible.

En revanche, l’appareil photo principal est surprenant car il inclut une stabilisation optique de l’image. Il est composé d’un capteur Omnivision OV50A de 50 MP f/1.4 et d’un objectif grand-angle + macro de 13 MP, capables de filmer en 4K à 60 ips et de réaliser des prises de vue spectaculaires en slow motion. Son appareil photo frontal est de 32 MP et fait un excellent travail pour les portraits et les vlogs.

Étant donné que ce téléphone est si fin, il dispose d’une batterie de capacité inférieure, mais pas tant que ça. Elle a une capacité allant jusqu’à 4400 mAh et une charge ultra-rapide de 68 W. Nous avons également une charge sans fil de 15 W. Et pour finir, sa connectivité est solide car il dispose de 5G, NFC, double SIM, Bluetooth 5.2, WiFi 6 et GPS.

