Android 14 pour les téléphones mobiles vivo : voici les nouveautés qui arriveront avec Funtouch OS 14

vivo vient de présenter la nouvelle version de sa couche de personnalisation basée sur Android 14. Voici toutes ses nouveautés.

Certaines des nouveautés à venir avec Funtouch OS 14

Petit à petit, de plus en plus de marques se rallient à Google et décident de lancer leurs versions d’Android 14. Après OnePlus, avec OxygenOS 14, c’est désormais au tour de vivo d’officialiser la nouvelle version de sa couche de personnalisation, qui arrivera sur les smartphones de la marque pour leur offrir la dernière version du système d’exploitation de Google.

Funtouch OS 14 est le nom donné par vivo à la nouvelle version de sa couche de personnalisation, qui est basée sur Android 14 et propose « tous les avantages du système Android » avec la « touche personnelle caractéristique » de vivo. Passons en revue toutes ses nouveautés.

Animations améliorées, plus d’options de personnalisation, multitâche avancé, et plus encore

La marque a travaillé sur l’amélioration de plusieurs aspects clés de sa couche de personnalisation basée sur Android, en commençant par l’interface utilisateur. Funtouch OS 14 introduit le moteur Smooth Envision, qui promet d’améliorer la sensation de fluidité en réduisant le nombre de processus et en optimisant l’utilisation de la mémoire RAM. De plus, les animations du système ont été améliorées avec des effets de flou de mouvement pour accentuer encore davantage cette sensation de fluidité.

Dans la lignée de la personnalisation, Funtouch OS 14 introduit de nouvelles options de configuration esthétique du système, telles que la possibilité de modifier le style de l’horloge de l’écran de verrouillage, en choisissant parmi trois nouveaux designs et huit polices de texte.

Funtouch OS 14 ajoute également le support du thème monochrome basé sur le système de conception Material You, pour ceux qui préfèrent un style plus sobre.

Le multitâche du système a également été amélioré en introduisant une nouvelle fonction d’exécution des applications en arrière-plan qui permet de conserver jusqu’à 12 applications différentes en mode fenêtre flottante.

L’aspect multimédia du système d’exploitation s’est amélioré grâce à un nouvel éditeur vidéo intégré dans l’application galerie. Désormais, il sera possible d’exporter des vidéos en qualité d’origine jusqu’à 4K à 60 FPS. De plus, 25 filtres exclusifs ont été ajoutés pour personnaliser les vidéos et la navigation et la visualisation des albums ont été améliorées, permettant de modifier la vitesse de lecture de la vidéo, de lire en boucle, de profiter de la lecture en plein écran ou de prendre des captures d’écran.

Enfin, la marque a annoncé des nouvelles mesures de protection visant à renforcer la sécurité et la confidentialité. D’une part, le mode « Smart Mirroring » qui permet de partager l’écran sur des appareils externes, cache désormais le contenu des notifications. De plus, les images masquées dans la galerie ne sont désormais accessibles qu’après identification par mot de passe.

Quand sera-t-il disponible ?

Pour l’instant, vivo n’a pas confirmé la disponibilité de Funtouch OS 14 ni les appareils compatibles avec la nouvelle version. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :