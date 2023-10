Cette montre connectée Xiaomi est la plus proche d’une Apple Watch, mais pour 400 euros de moins.

La montre Xiaomi dispose de toutes sortes de capteurs et de fonctionnalités pour la vie quotidienne, ainsi qu’une batterie incroyable.

Le Redmi Watch 3 Active de Xiaomi est une montre pas cher et très complète qui vous fera oublier l’achat d’une Apple Watch.

Avez-vous besoin d’une montre intelligente pas cher ? Il y a actuellement de nombreuses options, que ce soit de marques connues ou douteuses. Le catalogue de montres Xiaomi est énorme, mais je tiens à vous recommander un modèle qui fait partie des meilleures ventes cette semaine et qui a un prix assez compétitif. Il s’agit de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active, que vous pouvez acheter dans plusieurs stores tels qu’Amazon, PcComponentes, MediaMarkt ou le site officiel.

C’est une montre pas cher, mais très complète en termes de fonctions et de capteurs, avec un écran très lisible et l’une des meilleures batteries pour ce type de montres intelligentes. Le Redmi Watch 3 Active a été présenté en début d’été comme une excellente alternative à d’autres montres à partir de 300 euros.

Achetez une bonne montre intelligente pas cher de Xiaomi à un prix ridicule

Pour un prix de 42,99 euros dans la plupart des stores, cette Redmi Watch 3 Active est un achat fortement recommandé. Elle dispose d’un grand écran, de nombreux modes pour personnaliser son écran, d’un grand nombre d’entraînements intégrés, de plusieurs capteurs et de la possibilité de passer des appels téléphoniques sans toucher le téléphone.

La Redmi Watch 3 Active possède un écran LCD de 1,83 pouces avec une haute résolution et en couleur. Il est protégé par un verre incurvé 2.5D sur les bords, ce qui lui donne une sensation plus premium au toucher. Plus de 200 cadrans gratuits sont disponibles pour que vous puissiez changer de style pratiquement tous les jours de l’année. Le biseau en métal lui confère une plus grande durabilité.

Une des fonctionnalités les plus impressionnantes de cette montre est la possibilité de passer des appels téléphoniques via Bluetooth, grâce à votre smartphone, sans avoir à le toucher. Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés à la montre intelligente, nous pouvons effectuer cette tâche.

Si vous pratiquez quotidiennement du sport, cette Redmi Watch 3 Active sera votre sauveur. Vous pourrez pratiquer plus de 100 modes et entraînements sportifs, dont 10 activités conçues par des professionnels avec un suivi de métriques spécifiques pour chacune d’entre elles. Si vous avez besoin d’une montre qui tienne, elle est résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression, vous pourrez donc l’utiliser pour nager à la piscine ou prendre une douche.

En termes de capteurs, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour enregistrer notre activité quotidienne comme jamais auparavant. Nous pourrons maintenir notre niveau d’oxygène dans le sang sous contrôle, suivre notre fréquence cardiaque à tout moment, connaître le nombre de pas que nous faisons chaque jour et effectuer des exercices de détente et de réduction du stress. De la même manière, nous pourrons savoir chaque matin comment nous avons dormi la nuit précédente.

Enfin, un sujet qui nous préoccupe tous avec ce type de gadgets : la batterie. Cette fois-ci, nous disposons d’une batterie qui peut durer environ 12 jours en utilisation normale, un peu moins longtemps qu’un Smart Band 8. Avec sa charge magnétique propre, nous pourrons recharger la batterie en moins d’une heure.

