Dites « Cheese » et Capturez : Découvrez le Leica Sofort 2, l’appareil photo instantané.

La deuxième génération de l’appareil photo instantané de Leica, nommée Leica Sofort 2, est enfin disponible. La création de cet appareil de deuxième génération a pris sept ans, mais l’attente semble en valoir la peine.

Tout dans l’appareil photo instantané Leica Sofort 2 est haut de gamme, de l’extérieur à l’intérieur. Et comme on pouvait s’y attendre, l’appareil est vendu à un prix élevé. Pour être précis, le prix de lancement de l’appareil est de 389€/$389, ce qui est relativement plus élevé que l’Instax Evo populaire de Fujifilm.

Plus d’informations sur l’appareil photo instantané Leica Sofort 2

La qualité de construction globale du Leica Sofort 2 est bien au rendez-vous. Il est disponible dans trois couleurs différentes : Blanc, Rouge et Noir. Mais ce qui est vraiment important, c’est que l’appareil de deuxième génération n’est plus seulement un appareil photo instantané.

Au lieu de cela, c’est un appareil photo hybride doté d’un capteur CMOS de 1/5 pouce. Ce capteur peut capturer des photos de 4,9 MP, que vous pouvez stocker sur une carte microSD. Bien sûr, vous pouvez également choisir de les imprimer directement depuis le Sofort 2. De plus, vous pouvez envoyer les photos que vous avez prises depuis votre téléphone ou d’autres appareils photo vers l’appareil et obtenir instantanément des photos imprimées.

Pour ceux qui se posent la question, le Leica Sofort 2 utilise une pellicule couleur Sofort mini. Elle mesure 86 x 54 mm. Et à l’arrière de l’appareil, il y a un écran LCD de 3 pouces avec un menu similaire aux autres appareils photo Leica. De plus, il y a un objectif Leica Summar f/2 équivalent à 28 mm à l’avant. Il a la même distance focale que les unités à objectif fixe de la série populaire Leica Q.

De plus, cet objectif a une distance de mise au point minimale de 10 cm et il y a aussi un flash à l’avant. Et si vous vous demandez, Leica commencera à expédier le Sofort 2 à partir du 9 novembre.

