Samsung Wallet permet désormais de transporter votre permis de conduire sur votre téléphone portable

La fonctionnalité de Samsung Wallet continue de croître, maintenant avec la possibilité de transporter également le permis de conduire… Mais seulement en Iowa et en Arizona, pour le moment!

Samsung Wallet est la nouvelle ‘suite’ qui regroupe tous les services de Samsung Pay et de Samsung Pass.

Samsung franchit une étape de plus vers l’ intégration d’un portefeuille numérique vraiment utile dans Samsung Wallet, où nous pouvons accéder depuis notre téléphone portable à toutes nos identifications, aussi bien nationales que les cartes bancaires pour les paiements avec le téléphone portable, les cartes de fidélité, les billets pour des événements et même les bons de réduction, sans avoir à porter les cartes en plastique toujours gênantes.

Le mouvement n’est pas anodin, car il s’agit de la réponse de Samsung à Google Wallet, avec un développement peut-être encore plus avancé et dans lequel il sera désormais possible de charger également les identifications nationales (CIN) et les permis de conduire de véhicules de tout type.

La mauvaise nouvelle, comme nous l’ont rapporté nos collègues d’Android Authority, c’est qu’il s’agit d’un test pilote qui se fera uniquement aux États-Unis, plus précisément en Iowa et en Arizona, qui ont été les premiers intéressés à offrir à leurs citoyens une version mobile des deux cartes d’identification officielles.

Au moins, la nouvelle est bonne pour tout le monde, car il semble que Samsung soit disposée à collaborer avec les différents gouvernements des États pour que ses utilisateurs puissent disposer de leur CIN et de leur permis de conduire sur leur téléphone portable, bien que nous le voyions certainement encore très peu développé en Europe, étant donné les événements de ces dernières années.

Et c’est parce que nos marchés n’ont même pas réussi à se mettre d’accord pour avoir une carte d’identité unifiée, et bien que les permis de conduire soient valables dans toute l’UE, ils sont également différents d’un pays à l’autre, il y a donc encore du chemin à parcourir.

Dans le cas de la France, la Direction Générale du Trafic dispose d’une application officielle qui sert à s’identifier auprès des agents avec nos permis de conduire sur notre propre téléphone, et bien que le DNI 4.0 soit en cours de développement, l’application qui nous permettrait de le charger sur le smartphone accumule les retards après avoir été annoncée pour 2022 et n’a même pas été mise à la disposition des utilisateurs jusqu’à présent en 2023.

Il ne semble pas que cette fonction se déploie rapidement en Europe, car ici la bureaucratie est bien plus importante et les différents pays n’ont même pas unifié une solution de CIN et/ou de permis de conduire qui soit commune.

En ce qui concerne le développement que Samsung a réalisé aux États-Unis, il s’agit d’un travail réalisé en collaboration avec IDEMIA, une entreprise leader dans les technologies de l’identité, afin de garantir que les permis chargés dans Samsung Wallet soient sûrs, privés et fiables à 100%.

Les dates n’ont pas été spécifiées, mais ce seront bien les résidents de l’Iowa et de l’Arizona qui seront les premiers à le tester avant la fin de cette année 2023, une fois que les tests clos seront terminés entre toutes les parties concernées.

Par ailleurs, on nous informe que Samsung travaille avec la TSA, l’Administration de la sécurité des transports des États-Unis, afin qu’ils acceptent ces licences dans 25 aéroports, dans un mouvement similaire à celui d’Apple qui, au départ, ne permettait que l’identification avec des licences mobiles à l’aéroport international Hartsfield-Jackson.

De plus, un kit de développement sera disponible pour que toute application puisse identifier ses utilisateurs avec les licences chargées dans Wallet directement, ce qui serait sans aucun doute plus sécurisé que les combinaisons de login/mot de passe que nous utilisons actuellement.

