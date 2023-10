Ce milieu de gamme-premium est un diamant brut avec une caméra de 200 MP et une réduction de 150 euros

Avec ce mobile, vous pourrez regarder des vidéos de grande qualité, jouer, prendre des photos spectaculaires et bien plus encore, le tout pour moins de 400 euros.

Un appareil photo spectaculaire de 200 mégapixels est à la tête du système photographique de ce smartphone en solde.

Il y a une marque de téléphones mobiles qui fait du bon travail ces dernières années, bien qu’elle ne soit pas aussi connue que Xiaomi ou Samsung. Il s’agit de HONOR, avec un catalogue très complet qui mérite votre attention si vous envisagez de renouveler votre smartphone. Nous, en particulier, adorons le HONOR 90, qui en ce moment même est en vente sur Amazon à seulement 399 euros dans le magnifique modèle de couleur verte.

Le HONOR 90 nous semble un achat exceptionnel si vous recherchez un téléphone de haute qualité, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent. Nous pouvons vous assurer qu’il a un écran très bon, de bonnes performances et un appareil photo impressionnant de 200 mégapixels. Nous ne l’inventons pas, nous avons pu le vérifier de première main en analysant ce HONOR 90. Si nous ajoutons à cela une remise de 150 euros sur la version 8Go+256Go, cela confirme qu’il s’agit d’un achat très intelligent.

Attention, car pour seulement 25 euros de plus, vous pouvez acheter le HONOR 90 en version 12Go+512Go, qui a également une baisse de prix sur Amazon à 424 euros. Peu importe la version que vous choisissez, vous obtiendrez un excellent téléphone qui offre une expérience proche des haut de gamme, mais pour beaucoup moins d’argent.

HONOR 90 (8Go+256Go) – Achetez l’excellent HONOR 90 avec une remise de 150 euros

La première chose que vous devez savoir sur ce HONOR 90 est qu’il est un téléphone avec un design magnifique. Nous aimons particulièrement le modèle de couleur verte, une teinte très particulière et élégante qui lui va très bien avec son dos en verre. De plus, il a une finition mate qui évite parfaitement les traces de doigts et la saleté. En plus d’être très beau, il est également très confortable à utiliser grâce à sa légèreté, sa finesse et les courbes de ses côtés.

La haute qualité du HONOR 90 se reflète également dans son écran AMOLED, qui est frappant par sa grande taille (6,74 pouces). Nous devons reconnaître que c’est l’un des meilleurs écrans que nous avons vus dans la gamme moyenne-premium, avec un bon niveau de netteté, d’excellents angles de vision et des couleurs très précises. Sur ce même écran se trouve le lecteur d’empreintes digitales, très utile pour déverrouiller l’écran.

Le cerveau du téléphone HONOR est le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, un processeur qui offre des performances sans faille. Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter n’importe quelle application, y compris les jeux, ainsi que naviguer à grande vitesse grâce à la connectivité 5G offerte par le processeur Qualcomm. Étant donné qu’il s’agit d’un smartphone récemment lancé, il est livré avec MagicOS 7.1 basé sur Android 13 comme système d’exploitation.

L’un des composants les plus remarquables de ce smartphone que nous vous recommandons est l’incroyable appareil photo arrière de 200 mégapixels. Cette lentille est capable de prendre des photos excellentes grâce à leur netteté, leur captation de détails et leur rendu des couleurs, même lorsqu’elles sont prises de nuit. Cette excellente qualité est également présente dans la caméra frontale de 50 mégapixels, avec laquelle vous pourrez prendre de très bons selfies.

HONOR 90 (12Go+512Go)

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh se comporte très bien. Elle tient facilement jusqu’à la fin de la nuit avec une seule charge, et arrive même au deuxième jour d’autonomie lorsque vous n’êtes pas très exigeant dans son utilisation. Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps pour recharger complètement la batterie, un peu moins de 40 minutes, car elle dispose de la charge rapide de 66W.

Ce HONOR 90 nous a laissé une très bonne impression lorsque nous l’avons analysé, c’est pourquoi c’est l’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme que vous pouvez acheter. Vous savez déjà que le modèle 8Go+256Go est à seulement 399 euros sur Amazon, ce qui représente une remise de 150 euros. Vous économiserez encore plus en achetant le HONOR 90 en version 12Go+512Go, 176 euros de moins, car son prix est également réduit à 424 euros sur Amazon.

