Tu as un autre besoin: Leica présente son nouvel appareil photo hybride instantané

Il s’appelle Leica Sofort 2, il a un design emblématique et peut imprimer des photos même depuis un smartphone pour seulement 390 euros.

C’est ainsi que se présente le nouveau Leica Sofort 2, l’appareil photo hybride instantané réinventé.

Il semble que Leica souhaite continuer à penser à la photographie en mobilité et également aux smartphones, du moins c’est ce que nous pensons après avoir vu comment le géant allemand s’est associé à Xiaomi pour équiper les fleurons de Haidian avec ses meilleures optiques et nous présente maintenant sa prochaine étape appelée Leica Sofort 2.

Il ne s’agit pas d’un gadget ultra moderne comme celui-ci que nous vous avons lié, sans optiques ni objectifs, mais il s’agit en réalité d’un appareil photo hybride instantané des plus modernes et connectés, le premier qui permet l’impression de photos non seulement depuis l’appareil photo lui-même, mais également depuis un téléphone portable ou d’autres appareils photo professionnels de Leica, permettant de générer des souvenirs à tout moment pour les offrir ou les conserver directement au format physique.

Ils nous l’ont présenté officiellement sur leur site web où il est déjà disponible pour toute personne intéressée dans trois couleurs, rouge, noir et blanc, au prix de 390 euros sans frais de livraison.

Le nouveau Leica Sofort 2 est un appareil photo instantané qui nous permet de choisir quelles photos imprimer, et qui fonctionne également comme une imprimante pour les photos prises avec notre téléphone portable ou d’autres appareils photo.

Voici Sofort 2, le nouveau appareil photo hybride instantané de Leica

Ce n’est pas le premier appareil photo de la gamme Sofort, bien que Leica ait considérablement changé le paradigme 7 ans plus tard avec son appareil photo le plus abordable, qui est maintenant un appareil photo instantané hybride avec un capteur numérique de 1/5 de pouce et un intéressant écran LCD avec lequel interagir.

En réalité, c’est sur cet écran que réside la magie, car c’est là que nous pourrons choisir quelles photos imprimer en évitant de gaspiller trop de papier chimique et en n’utilisant que ce qui est nécessaire, en plus de pouvoir appliquer des filtres et d’autres éditions basiques aux images avant de les imprimer.

Leica Sofort 2, galerie de photos

Le meilleur aspect est sa connectivité, car maintenant nous pourrons également imprimer des photos prises avec un smartphone ou d’autres appareils photo professionnels de Leica, en les transférant vers le Sofort 2 via une application. Cela en réalité un appareil plus polyvalent, presque une imprimante pour les photos du téléphone portable.

Le design est extrêmement soigné, on ne peut s’attendre à rien d’autre de la part de Leica, avec un aspect néo-rétro désormais disponible dans des couleurs plus vives comme le rouge, offrant également plusieurs objectifs, dix effets de film et un levier d’impression très bien fini qui lui confère cet aspect « analogique ».

Il y aura un mode macro pour capturer des gros plans, essentiel dans un appareil photo de ce type, et il dispose également d’un port USB-C pour être à la pointe de la technologie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :