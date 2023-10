Il est passé inaperçu, mais ce Motorola est un bijou pour seulement 140 euros

Ne cherchez plus, ce Motorola a tout ce dont vous avez besoin et c’est un excellent achat.

L’arrière du Motorola moto g23 en couleur blanche.

Tous les téléphones bons, beaux et pas cher ne sont pas de Xiaomi ou de realme, c’est quelque chose que vous devez prendre en compte. Heureusement, le marché regorge d’options intéressantes à prix abordable. Aujourd’hui, nous allons parler de l’un d’entre eux, le Motorola moto g23. Grâce à une offre de PcComponentes, il est à vous pour seulement 140 euros.

Vous obtenez le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (pas mal du tout), une version actuellement vendue 175 euros dans des stores tels qu’Amazon. Voici le meilleur prix du moment, ne manquez pas l’occasion de ramener chez vous un smartphone complet et sûr.

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone Motorola

Une diagonale de 6,5 pouces, une technologie IPS, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce sont les caractéristiques intéressantes de son écran, qui ne tardera pas à vous séduire. C’est plus que suffisant compte tenu de son prix abordable, exploitez-le au maximum et profitez de sa fluidité à chaque toucher.

Son processeur est prêt à faire fonctionner vos applications préférées sans aucun problème. Faites confiance au Helio G85 et profitez d’une performance plus que décente. De plus, ses 8 Go de RAM vous permettront de travailler avec plusieurs applications lourdes en même temps sans perdre de vitesse.

Sur le dos lisse de notre protagoniste se trouvent 3 caméras que vous pourrez emmener partout où vous allez. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. De plus, à l’avant, un capteur de 16 mégapixels pour vos selfies. Il ne manque de rien, je vous l’assure.

Vous l’avez vu de vos propres yeux. Le smartphone de Motorola n’a rien à envier à bon nombre de ses concurrents, c’est un appareil complet qui satisfera tous les types d’utilisateurs. Pour seulement 140 euros, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, c’est un achat qui ne vous décevra pas.

