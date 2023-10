Ce mythique OnePlus haut de gamme vaut la peine pour 373 euros.

Ce terminal peut faire face à n’importe quel haut de gamme actuel sans problème, et dispose d’un des meilleurs écrans du marché.

Le OnePlus 9 Pro était l’un des derniers OnePlus les plus aimés avant l’arrivée de la 10ème génération.

Si vous recherchez un téléphone haut de gamme actuel, vous devrez débourser une somme importante. Si en plus, vous voulez qu’il soit de la catégorie premium, encore plus. C’est pourquoi vous devez regarder dans la génération précédente (ou plus ancienne) pour trouver des options très recommandables aujourd’hui à un prix beaucoup plus économique comme le OnePlus 9 Pro.

Ce terminal haut de gamme premium a été mis en vente pour une valeur de 999 euros à l’époque, et il peut maintenant être à vous pour 373 euros sur AliExpress ou 419 euros sur Amazon. Le produit d’AliExpress est expédié depuis la France avec un supplément de 5,63 euros pour les frais d’expédition. C’est néanmoins le meilleur prix que vous pourrez trouver aujourd’hui sur le net.

OnePlus 9 Pro (8/128 Go)

Achetez l’un des meilleurs OnePlus des cinq dernières années

Tout d’abord, malgré ses 2 ans d’existence, ce OnePlus 9 Pro peut rivaliser avec n’importe quel téléphone de 2023. Il sera l’un des OnePlus qui sera mis à jour vers Android 14 en novembre avec la nouvelle version d’OxygenOS. De cette façon, vous aurez les dernières nouveautés de Google et OnePlus dans un téléphone de plus de deux ans.

L’un des grands attraits de ce OnePlus 9 Pro est son design. Il arbore un corps en aluminium et verre très beau et froid. Il est robuste, avec un poids de 197 grammes et une épaisseur de seulement 8,7 mm. Il est très bien construit et possède une résistance IP68 à la poussière et à l’eau certifiée.

En plus d’être beau à l’extérieur, il est extrêmement puissant à l’intérieur. Il intègre un Snapdragon 88 de Qualcomm, un processeur 5 nm qui fonctionne à 2,84 GHz avec ses 8 Go de RAM. Il dispose d’une mémoire interne de 128 Go UFS 3.1 ultra rapide. Ensemble, ils peuvent atteindre plus de 822 000 points dans le test Antutu, ce qui en réalité des performances exceptionnelles.

Son écran est un grand atout sur ce terminal. Il dispose d’un écran Amoled de 6,7″ avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il peut atteindre une luminosité maximale de 1300 nits. Son verre est protégé par du Gorilla Glass 5 et a une courbure 3D sur les bords qui le rend plus attrayant. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran.

La partie photo et vidéo de ce OnePlus 9 Pro est également remarquable. À l’arrière, nous avons un quadruple appareil photo composé d’un capteur Sony IMX789 de 48 MP f/1.8 avec stabilisateur optique, un grand angle Sony IMX766 de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP et une lentille N&B. Nous pourrons enregistrer en 4K à 120 ips. Son objectif frontal Sony de 16 MP prend des photos portrait spectaculaires. Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs appareils photo avec 122 points dans le test de DxOMark.

OnePlus 9 Pro (8/128 Go)

Sa batterie atteint les 4500 mAh pour nous offrir une autonomie de jusqu’à 2 jours complets. Sa charge rapide de 65W et sans fil de 50W en font l’un des plus rapides à charger sans fil. Enfin, au niveau de la connectivité, il dispose de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.2, du WiFi 6, du GPS et de la double carte SIM.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :