MIUI rend les choses très difficiles mais il est possible de savoir ce que disait un message supprimé de WhatsApp. Et sans applications mettant en danger votre vie privée

Après de nombreuses années de demande, WhatsApp a enfin lancé pour ses milliards d’utilisateurs l’une des fonctions les plus utilisées : pouvoir supprimer les messages déjà envoyés. Cela nous sauve souvent lorsque nous avons envoyé quelque chose par erreur, ou lorsque nous nous sommes repentis de l’avoir envoyé. Le problème ? Il y a une limite de temps pour supprimer avant que ce message ne reste pour toujours dans la conversation.

Lorsque vous envoyez un message et que vous le supprimez, le contact qui l’a reçu ne pourra plus le lire en ouvrant WhatsApp, mais il peut le lire par un autre moyen : les notifications. Et nous allons vous expliquer comment vous pouvez savoir ce qui vous a été envoyé et supprimé avant que vous ayez pu le lire.

MIUI Downloader

Il y a une astuce très basique qui consiste à avoir le widget WhatsApp actif et vous pouvez lire les notifications que vous recevez sans ouvrir l’application. Mais allons plus loin dans le système d’exploitation : Il existe des applications qui permettent d’activer l’historique des notifications d’Android, une fonction que la couche MIUI cache. Mais bien sûr, ce sont des applications qui présentent un risque car vous devez donner accès aux notifications à une application dont vous ne savez pas ce qu’elle fera avec ces données.

C’est pourquoi, une alternative viable est MIUI Downloader, une application utile qui facilite la navigation et le téléchargement des dernières versions de MIUI pour votre Xiaomi. Elle a été développée par les experts du site Xiaomiui, et est l’une des plus populaires parmi les utilisateurs MIUI, les créateurs affirmant avoir passé avec succès les exigences de sécurité de Google, car vous pouvez la télécharger depuis le Google Play Store.

Astuce pour lire les messages supprimés de WhatsApp sur votre Xiaomi

Téléchargez MIUI Downloader Lorsque vous l’ouvrirez, vous verrez une ligne de fonctions en haut – Web, Actualités, Applications, etc. Celle qui vous intéresse s’appelle Fonctions Cachées. Une fois que vous l’aurez ouverte, vous verrez une liste verticale de fonctions que vous ne verrez pas normalement dans la couche MIUI. Recherchez ‘Historique des notifications‘, qui est la fonction Android de l’Histoire des notifications dont nous parlions précédemment. En entrant, vous verrez les notifications de toutes les applications que vous avez utilisées et/ou reçu des notifications. Recherchez simplement la section de WhatsApp, et vous pourrez voir ce qui vous a été envoyé mais qui a été effacé avant d’ouvrir la discussion.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :