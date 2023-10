Un des téléphones pas cher que j’ai le plus recommandé s’effondre jusqu’à 119 euros

Vous pouvez acheter à prix réduit l’un des meilleurs smartphones pas cher présentés par Xiaomi et le ramener à la maison.

Le design du Redmi 10 2022.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez acheter l’un des Xiaomi pas cher que nous avons le plus recommandé, un téléphone portable beau, complet et avec lequel vous profiterez chaque jour. Le Redmi 10 2022 baisse à 119 euros dans sa version la plus complète, accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Ce Redmi est sorti récemment à un prix avoisinant les 200 euros, sa chute n’a pas été minime. Gardez cela à l’esprit, vous avez maintenant l’opportunité de l’acheter pour l’un des prix les plus bas que nous ayons vus jusqu’à présent. Si vous cherchez quelque chose de simple et pas cher, le smartphone asiatique est un achat sûr.

Redmi 10 2022

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable de Xiaomi

À l’avant du téléphone chinois se trouve un écran AMOLED de 6,5 pouces et 90 Hz sur lequel vous pourrez profiter de votre contenu préféré, quel qu’il soit. Il déborde de couleur et sa netteté ne vous décevra pas, il est surprenant de trouver un tel écran sur un smartphone coûtant moins de 120 euros.

Le cerveau du Redmi 10 2022 est l’une des créations de MediaTek. Nous parlons du Helio G88, une puce qui fera fonctionner sans difficulté vos applications préférées. Comme nous l’avons signalé, vous obtenez le modèle le plus complet de tous, avec une intéressante mémoire RAM de 4 Go et une capacité de stockage interne de 128 Go.

N’oublions pas la section photo, dans laquelle le téléphone chinois se démarque également. À l’arrière se trouvent 4 caméras plus que décentes. Vous trouverez un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un appareil photo pour le mode portrait. Sortez de chez vous, vivez des aventures et capturez-les toutes, de nos jours même les Xiaomi les plus économiques sont capables de prendre de bonnes photos.

Redmi 10 2022

Ce Redmi 10 2022 est un bon achat pour seulement 119 euros, je n’ai aucun doute là-dessus. Tout le monde n’a pas besoin d’un smartphone extrêmement puissant, beaucoup veulent simplement un téléphone qui fonctionne bien et sans problèmes. Si vous voulez obtenir le téléphone chinois au meilleur prix, ne cherchez plus, l’offre pourrait disparaître à tout moment.

