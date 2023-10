Les 7 téléphones Samsung avec la mise à jour Android d’octobre 2023 déjà disponibles au téléchargement

Samsung commence déjà à distribuer la dernière mise à jour de sécurité sur les appareils de son catalogue. Voici tous ceux qui ont déjà été mis à jour.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est l’un des téléphones compatibles avec la mise à jour Android d’octobre 2023

Google a publié la mise à jour Android d’octobre 2023 le même jour où il a présenté ses nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et une fois de plus, Samsung a été la première marque à profiter de cette occasion pour commencer à distribuer la mise à jour sur les appareils de son catalogue, dépassant ainsi toutes les autres marques de smartphones Android, y compris Google.

Aujourd’hui, un bon nombre de téléphones Samsung ont déjà reçu ou sont en train de recevoir la mise à jour qui intègre la dernière mise à jour de sécurité. Faisons le tour de tous ces appareils.

La mise à jour de sécurité Android d’octobre est en route vers ces appareils Samsung

Comme d’habitude, Samsung a commencé la distribution de la dernière mise à jour de sécurité d’une manière un peu irrégulière, car certains modèles de milieu de gamme ont été mis à jour avant les téléphones haut de gamme les plus récents de l’entreprise. En réalité, les terminaux de la série Galaxy S23 n’ont pas reçu la mise à jour au moment de la publication de cet article.

Au total, il y a 7 modèles avec la mise à jour d’octobre déjà disponible. Ce sont les suivants :

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22

Si vous possédez l’un de ces modèles, la mise à jour devrait être disponible en téléchargement dès aujourd’hui. Cependant, selon chaque région du monde, il peut être nécessaire d’attendre quelques jours avant que Samsung n’étende sa disponibilité.

Il s’agit d’une mise à jour importante, car elle résout un certain nombre de problèmes de sécurité sur les appareils Samsung. Il est donc important de l’installer dès qu’elle est disponible.

Il convient également de mentionner que la mise à jour d’octobre arrive sur les téléphones Samsung avec Android 13 comme base, car la marque n’a pas encore lancé sa version de One UI 6 basée sur Android 14 de manière stable. Cette mise à jour devrait commencer à arriver sur les premiers modèles compatibles très bientôt, en commençant par les modèles de la série Galaxy S23.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :