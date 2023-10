Cette souris de jeu Razer propose une offre qui la laisse presque à moitié prix habituel

La souris de gaming que l’on peut maintenant trouver en promotion sur Amazon est le Razer Orochi V2, un appareil très compact et léger.

Si vous aimez profiter des jeux vidéo sur votre PC, vous apprécierez sûrement également d’avoir les accessoires les plus compétents et conçus pour offrir la meilleure expérience dans le domaine du gaming. Par exemple, si vous êtes à la recherche d’une souris de gaming, nous devons vous dire que vous êtes chanceux, car nous avons entre les mains un appareil qui répondra certainement à plusieurs aspects que vous souhaitez pour votre futur achat, comme le fait d’avoir un prix très abordable. Dans ce cas, la souris dont nous parlons est de la marque Razer.

Plus précisément, il s’agit du Razer Orochi V2, une souris sans fil qui a généralement un prix recommandé de 84,99, aussi bien sur Amazon que sur son site officiel et dans d’autres stores comme PcComponentes, où son prix est également réduit mais dans une moindre mesure. Quoi qu’il en soit, cette souris est maintenant présentée avec une réduction de 43% sur Amazon, ce qui réduit son coût d’environ 36 euros, atteignant presque 37 euros. Ainsi, le Razer Orochi V2 coûte maintenant 48,29 euros sur Amazon.

Exactement, vous pouvez obtenir cette souris de gaming à presque la moitié de son prix, c’est bien dit. D’autre part, ce produit de Razer a une évaluation de 4,4 étoiles sur Amazon, ce qui est vraiment une très bonne évaluation. De plus, vous devez également prendre en compte que si vous achetez cette Razer Orochi V2 dans le store mentionné, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide, à condition d’être membre Amazon Prime.

Cette Razer Orochi V2, comme nous l’avons dit, est une souris de gaming sans fil compacte et légère, elle ne pèse que 60 grammes (sans compter le poids des piles). En termes d’autonomie, nous pouvons trouver un produit qui peut nous offrir jusqu’à 950 heures d’utilisation. Il convient de mentionner que sa connectivité peut être réalisée de deux façons : via Razer HyperSpeed Wireless et via Bluetooth.

De plus, cette souris de gaming utilise des interrupteurs mécaniques conçus pour durer, car ils peuvent supporter jusqu’à 60 millions de frappes. Son capteur optique est de la propre marque et offre une précision très configurable de 18 000 DPI. En conclusion, il suffit de rappeler que cette souris de gaming Razer Orochi V2 est maintenant au prix de 48,29 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous venons de vous présenter dans ce post.

