Ces écouteurs sans fil ont une batterie de 24h, un son HiFi et une réduction supplémentaire de 25%

Vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil pas cher pour écouter de la musique, passer des appels professionnels ou regarder des films à la maison? Nous savons qu’il existe de nombreux modèles disponibles pour les budgets limités, mais nous recommandons généralement deux ou trois fabricants qui obtiennent toujours d’excellents résultats, tels que SoundPEATS, Edifier ou Anker. Aujourd’hui, je veux vous montrer les avantages qu’il y aurait à acheter les SoundPEATS Air3 Pro Hybrid.

Aujourd’hui, vous pouvez les obtenir sur Amazon pour 49 euros ou sur AliExpress pour 53 euros. Étant donné que leur prix officiel est de 79,90 euros sur le site de SoundPEATS, c’est une excellente offre difficilement refusable. C’est le moment d’obtenir ces écouteurs pas cher avec une qualité sonore HiFi grâce à la puce Qualcomm et une grande autonomie.

Obtenez de bons écouteurs sans fil avec 24 heures d’autonomie

Ces écouteurs sont conçus pour vous offrir un oasis de tranquillité au milieu de l’agitation et du bruit environnants. La suppression de bruit de haute qualité est capable de supprimer jusqu’à 35 dB de bruit extérieur. Leurs haut-parleurs dynamiques personnalisés de 12 mm et les diaphragmes en biocomposite garantissent un son de haute qualité qui vous plonge dans une expérience sonore naturelle et relaxante.

Ils disposent de la dernière puce QCC3046 de Qualcomm et de la technologie Bluetooth 5.2, ce qui se traduit par une connexion extrêmement stable, une transmission audio rapide et une consommation d’énergie minimale. La technologie de décodage AptX Adaptative garantit une qualité sonore exceptionnelle, avec prise en charge de la musique en haute définition 24 bits et 420 kHz.

Vous profiterez de jusqu’à 6 heures de lecture avec une seule charge et l’étui de charge permet trois charges supplémentaires. Le total est impressionnant, 24 heures d’autonomie, vous permettant de les emporter chargés pour un week-end de voyage sans avoir à les recharger.

Les SoundPEATS Air3 Pro Hybrid sont conçus pour le confort. Avec un poids de seulement 4,5 grammes par écouteur et leur forme ergonomique, ils garantissent une expérience d’écoute sans fatigue même lors d’une utilisation prolongée.

La qualité des appels est cruciale, et les SoundPEATS Air3 Pro Hybrid se démarquent également ici. Grâce à la technologie de suspension du bruit cVc 8.0, ces écouteurs offrent une excellente suppression de l’écho et du bruit. Vous vous assurez ainsi que votre voix est clairement entendue où que vous soyez.

Ces écouteurs sont livrés avec des modes supplémentaires qui améliorent votre expérience : le « Mode jeu » réduit considérablement la latence à seulement 60 ms, ce qui permet une synchronisation parfaite du son avec vos jeux ; et le « Mode transparent », qui vous permet d’interagir avec votre environnement sans avoir à retirer les écouteurs. Les sons qui vous entourent sont transmis de manière naturelle.

Donc, si vous êtes toujours à la recherche d’écouteurs pas cher pour votre musique, pour passer des appels clairs et sans interruption, ou pour regarder des films et des séries à la maison ou sur votre téléphone pendant vos déplacements, ces SoundPEATS Air3 Pro Hybrid sont parfaits pour vous.

