Il ne reste que 3 mois pour éviter que votre manette Stadia ne se transforme définitivement en presse-papiers

La manette Stadia deviendra un presse-papiers dans 3 mois si vous n’activez pas le Bluetooth. Google a fermé Stadia le 18 janvier de cette année 2023, laissant des milliers de manettes de la plateforme complètement abandonnées. Cependant, avant de le faire, il a décidé de libérer l’appareil pour que les utilisateurs puissent l’utiliser librement.

Cependant, le temps pour rendre la manette Stadia utile est sur le point de se terminer. Google a fixé comme date limite le 31 décembre pour effectuer le changement et ainsi éviter que la manette ne devienne complètement inutilisable. Si vous l’avez oublié, la meilleure chose que vous puissiez faire est de ne pas perdre plus de temps et d’activer le Bluetooth.

Comment activer le Bluetooth sur la manette Stadia

Ce serait complètement absurde que la manette Stadia devienne un objet complètement inutile. Google sait que c’est une erreur et c’est pourquoi il lui a offert une seconde vie. De plus, le processus pour passer du mode WiFi au mode Bluetooth est vraiment simple.

Un ordinateur est indispensable, ainsi que la manette Stadia et le câble de connexion pour effectuer ce processus. Il faut visiter le lien suivant depuis n’importe quel navigateur. Une fenêtre apparaîtra avec l’option « Passer en mode Bluetooth ».

3 months left to enable Bluetooth mode on a Stadia controller https://t.co/SjOh0udVYG pic.twitter.com/aPq7dqBY5J — Wario64 (@Wario64) Octobre 5, 2023

Il suffit de cliquer sur cette option et de suivre les instructions. Ce que cette page dit après le début du processus, c’est qu’il s’agit d’un changement permanent. Il ne sera pas possible de revenir au mode WiFi et, en vérité, cela n’a pas d’importance car le mode Bluetooth est le plus compatible.

Après avoir pris la décision, il faut accepter les conditions et connecter la manette Stadia à l’ordinateur. Une fois la manette connectée, le processus commencera, il dure environ trois minutes, il faut donc être patient pendant que tout se termine et bien sûr, ne pas déconnecter la manette trop tôt.



