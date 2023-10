J’espère que Xiaomi ramènera bientôt cette merveille de Chine pour la cuisine: dites adieu à la chimie pour manger de manière plus saine

Le catalogue de Xiaomi semble ne pas avoir de limites, ou du moins c’est l’impression que l’on a lorsque l’on parcourt tous les gadgets que la marque vend en Chine. Sa dernière création est le nouveau Xiaomi Mijia Fruit and Vegetables Cleaner, un produit spécialement conçu pour pouvoir stériliser nos fruits, légumes et même la viande et le poisson de manière super simple et surtout très bon marché.

Nous disons cela parce que le produit peut être acheté en Chine pour un prix de 449 yuans, soit environ 58 euros en conversion. En réalité, c’est son principal problème, car pour le moment, il n’est disponible que sur la plateforme de financement participatif de la marque appelée Xiaomi Youpin, il faudra donc attendre pour voir si la marque décide de le lancer plus tard à l’échelle mondiale.

Nous voulons que Xiaomi apporte cela de Chine MAINTENANT

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, le nouveau Xiaomi Mijia Fruit and Vegetables Cleaner est un appareil qui peut être facilement placé pratiquement n’importe où dans notre cuisine, que ce soit sur le comptoir ou même accroché au mur grâce au support en plastique inclus lors de l’achat.

De plus, quelque chose que nous aimons, c’est qu’il dispose de deux têtes séparées pour pouvoir stériliser deux plats en même temps. Pour cela, il utilise un moteur à fréquence variable qui permet de nettoyer les aliments jusqu’à 94,8% d’efficacité, ainsi qu’un système de purification de l’eau à base de dioxyde de chlore et de lumière.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Mijia Fruit and Vegetables Cleaner

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Xiaomi Mijia Fruit and Vegetables Cleaner peut déjà être acheté en Chine pour un prix de 449 yuans, soit environ 58 euros en conversion. Pour le moment, il s’agit d’un gadget exclusif sur le marché chinois, mais nous vous tiendrons informés au cas où la marque déciderait de le lancer plus tard à l’échelle mondiale.

