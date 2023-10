L’iPad Air de 2022 pourrait être à toi pour beaucoup moins si tu profites de cette grande offre d’Amazon

L’iPad Air 2022 pourrait être le vôtre avec une remise de plus de 50 euros.

L’iPad Air 2022 a un design et une puissance exceptionnels grâce à la puce M1

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad, c’est votre jour de chance. Amazon propose une très bonne offre sur l’iPad Air 2022, c’est-à-dire le modèle le plus récent qui a été lancé en mars de l’année dernière. Et c’est que cet iPad Air pourrait être le vôtre pour seulement 709 euros. Une réduction considérable si l’on considère qu’Apple le vend à 769 euros dans l’Apple Store.

Un iPad Air 2022 avec 64 Go de stockage en couleur gris sidéral, mais il est important de souligner que toutes les couleurs bénéficient d’une bonne réduction. Ah, et n’oublions pas qu’il s’agit d’un iPad Air complètement neuf et non reconditionné. Rappelez-vous, pour seulement 709 euros, soit 60 euros de moins que son prix officiel.

Pourquoi il vaut la peine d’acheter l’iPad Air 2022

Il vaut la peine d’acheter l’iPad Air 2022 pour son design tout écran, attrayant et compact. Il dispose d’un écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces. Comme vous pouvez le voir, c’est la taille parfaite, car elle n’est ni trop grande ni trop petite. La taille parfaite pour pouvoir utiliser cet iPad dans de nombreuses situations, que ce soit à la maison, en classe, au travail ou lors d’une réunion pour prendre des notes.

L’iPad Air 2022 se distingue également par sa puissance. En effet, cette tablette se rapproche dangereusement des Mac en termes de puissance grâce à son processeur M1. Grâce à ce puissant processeur, toutes les tâches que vous effectuez seront rapides et rien ne se bloquera. D’autre part, cela vous permettra de posséder cet iPad pendant de nombreuses années et de le mettre à jour, ainsi que de bénéficier de fonctions exclusives du processeur telles que Stage Manager.

De plus, l’iPad Air 2022 présente d’autres spécifications telles que le port USB-C ou la compatibilité avec l’Apple Pencil de deuxième génération, avec lequel vous pouvez libérer votre créativité et utiliser l’iPad comme une toile, prendre des notes, dessiner, etc. C’est un modèle d’iPad parfait pour de nombreux utilisateurs.

En fin de compte, si vous cherchez un nouvel iPad, l’iPad Air 2022 se présente comme l’une des meilleures options en ce moment. Surtout si vous profitez de cette offre qui le met à seulement 709 euros dans sa version avec 64 Go de stockage et gris sidéral. Bien que, comme nous l’avons dit, toutes les couleurs bénéficient d’une bonne réduction.

