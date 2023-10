Elon Musk persiste à vouloir aggraver X et sa nouvelle mesure est d’éliminer les titres des liens

X, avant Twitter, perd une fonctionnalité très utile et informative en raison de la dernière décision d’Elon Musk.

Elon Musk tient parole : les titres de X ont été supprimés et maintenant le réseau social n’a encore moins de sens

Les titres sur X, autrefois Twitter, ont disparu et la personne responsable en est Elon Musk. Le magnat qui a acheté le réseau social s’est engagé à l’améliorer en implémentant et en supprimant des fonctionnalités. Cette nouvelle mesure n’est pas la plus controversée, mais elle est la plus récente et celle qui fait le plus de vagues parmi les utilisateurs.

Comprendre les caprices d’Elon Musk est complètement impossible. L’achat même de Twitter a entraîné un changement absurde dans son modèle économique, actuellement éloigné de tout réseau social, mais de nombreux utilisateurs ont eu confiance en sa décision. Ils ont même cru qu’il améliorerait l’expérience de Twitter.

Elon Musk supprime les titres sur X : une transformation sans aucun sens

Oui, il l’avait annoncé. Il y a plusieurs semaines, Elon Musk a clairement exprimé ses intentions, les titres allaient disparaître de X. Beaucoup ont pris ce commentaire du propriétaire du réseau social comme une blague, mais la réalité a été celle attendue : il a fait ce qu’il voulait.

Quelle est la raison donnée par Elon Musk pour supprimer les titres sur X ? Réduire la hauteur des tweets. C’est ce qu’a déclaré Elon Musk lorsqu’il a présenté l’idée aux utilisateurs du réseau social. Ce qu’il cherche, c’est de le simplifier complètement, en minimisant tout ce qu’il considère comme superflu.

Les liens vers les actualités ne seront plus affichés sur le réseau social. La seule chose qui apparaîtra dans le tweet sera l’image de couverture sans aucune information contextuelle sur la raison pour laquelle cette photo a été publiée, qui est en réalité un lien vers un site web.

Finies les informations. Les images complètement décontextualisées sont les nouvelles actualités sur X. Elon Musk, qui se considère comme un défenseur de la liberté, fait tout son possible pour rendre les informations de plus en plus inaccessibles, cette mesure étant la plus récente et certainement pas la dernière.

