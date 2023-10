Les Samsung Galaxy S24 copieraient l’une des meilleures nouveautés des iPhone 15 Pro

Tous les modèles de la série Galaxy S24 pourraient être fabriqués en titane, tout comme les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Le design du Samsung Galaxy S24, selon les dernières indications

La date de présentation des nouveaux Samsung Galaxy S24 approche à grands pas, et nous découvrons peu à peu de plus en plus de détails sur le nouveau trio de téléphones que Samsung prépare pour le premier trimestre de l’année prochaine, 2024. Après avoir pu voir le design des nouveaux modèles en détail, une nouvelle fuite a révélé de nouvelles informations sur les matériaux de construction utilisés par Samsung dans ses nouveaux téléphones.

En effet, selon les informations publiées par un leaker connu, la série Galaxy S24 pourrait être fabriquée en titane, le même matériau utilisé par Apple pour façonner le châssis de ses nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Le titane arriverait sur tous les modèles de la série Galaxy S24

Alors que les iPhone 15 Pro ont été les modèles qui ont popularisé le titane en tant que matériau de construction, les appareils d’Apple n’ont pas été les premiers téléphones à arriver sur le marché avec ce matériau. Il y a déjà six ans, l’Essential Phone PH-1 était déjà doté d’un châssis en titane. Et si l’on regarde dans le monde des montres intelligentes, des modèles comme la Huawei Watch GT 3 Pro utilisaient également ce même métal.

Maintenant, la gamme complète Galaxy S24 pourrait adopter le titane, y compris le Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra. Les trois appareils seraient fabriqués en utilisant une combinaison de titane et de verre, ce qui leur permettrait d’être plus légers tout en étant plus résistants.

The Galaxy S24, S24+, and S24 Ultra all have titanium frames. — Revegnus (@Tech_Reve) 5 octobre 2023

Bien que nous ayons déjà lu des rumeurs sur l’utilisation possible du titane dans le Galaxy S24 Ultra, c’est la première fois que la porte s’ouvre à l’arrivée possible du titane sur les trois modèles de la série.

Cependant, il est nécessaire de prendre cette information avec prudence et de ne pas considérer comme acquis que tous les modèles de la famille Galaxy S24 utiliseront le même matériau de construction. Dans tous les cas, il semble clair que Samsung cherche à faire un pas en avant en termes de design avec sa nouvelle gamme de flagship.



