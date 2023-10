La meilleure application pour contrôler ce que vous mangez est maintenant disponible sur les montres Wear OS

MyFitnessPal arrive sur les montres intelligentes Android.

Compter les calories sera plus rapide depuis votre montre connectée

Il existe de nombreuses applications pour suivre notre alimentation et maintenir un régime équilibré, mais MyFitnessPal est considérée comme la meilleure. Elle était déjà disponible sur les téléphones portables et les ordinateurs, mais elle arrive maintenant sur les montres intelligentes Wear OS. Grâce à elle, nous pourrons maintenir un régime équilibré. De plus, elle est gratuite et très facile à utiliser.

Voici comment télécharger MyFitnessPal sur votre montre connectée

L’application a annoncé sur son site web qu’elle est déjà disponible pour les montres connectées Wear OS, mais seulement dans sa version en anglais, lorsque l’appareil est configuré dans cette langue. En revanche, les utilisateurs de l’Apple Watch peuvent la télécharger depuis plusieurs années déjà. Quoi qu’il en soit, son fonctionnement permet de coordonner son utilisation sur plusieurs appareils, car vous utiliserez le même compte sur tous. Les données caloriques ou les macronutriments seront synchronisés.

Vous pouvez la télécharger depuis le Play Store, en accédant au portail depuis votre montre et en appuyant sur le bouton Installer. De plus, si votre montre est synchronisée avec votre smartphone, vous aurez la possibilité d’installer l’application sur Wear OS depuis ce dernier. Cependant, n’oubliez pas que cela n’est possible que pour les utilisateurs disposant du Play Store en anglais, et il est également nécessaire d’avoir Wear OS 2 ou une version supérieure. Il sera probablement bientôt possible de la télécharger en français sans modifier la configuration.

L’installer sur notre montre est utile, non seulement pour sa commodité, mais aussi parce qu’elle peut être synchronisée avec les applications d’activité physique. MyFitnessPal ne vous permet pas de mesurer votre activité physique à partir de celle-ci, mais elle peut se connecter à d’autres applications qui quantifient votre activité physique et que vous avez installées sur votre montre connectée. En le faisant, elle mesurera votre activité physique et calculera votre apport calorique en tenant compte de celle-ci.

MyFitnessPal est gratuite, bien qu’elle propose également un abonnement payant. Cependant, les utilisateurs de la version gratuite disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour calculer leur apport quotidien en calories ou en protéines, entre autres aspects importants. La version payante coûte 9,99 euros par mois ou 49,99 euros par an. Cette dernière ne montre pas de publicités, analyse les aliments, permet d’ajouter rapidement des macronutriments et offre un service client, entre autres avantages supplémentaires.

