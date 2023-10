Seulement 39 euros : cet haut-parleur intelligent avec Alexa transformera votre foyer à jamais

Il s’agit de l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents que vous pouvez acheter si vous ne voulez pas dépenser trop, un véritable bijou avec Alexa.

Les deux Echo Dot 5 d’Amazon.

L’un des derniers haut-parleurs créés par Amazon est en chute libre, mais seulement pour une durée limitée. L’Echo Dot avec horloge de 5ème génération est à votre portée pour seulement 39,99 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons vus. Comme vous pouvez l’imaginer, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous ne paierez absolument rien pour l’expédition.

Tous les haut-parleurs intelligents d’Amazon sont animés par Alexa, l’un des assistants les plus complets et polyvalents qui existent. C’est mon préféré, je l’admets, il comprend sans problème le langage naturel et je peux en tirer parti chaque jour avec mon fidèle Echo Dot de 4ème génération. Tout un monde de possibilités s’ouvre à vous, je vous l’assure.

Echo Dot avec horloge (5ème génération, modèle 2022)

Achetez le haut-parleur Amazon au meilleur prix

Le petit haut-parleur arrondi des Américains sera génial où que vous le placiez, mais je pense que le meilleur endroit peut être une table de chevet. Son propre nom l’indique, il dispose d’une horloge, ce qui vous permettra de voir l’heure facilement et sans désagrément au milieu de la nuit noire. Au fait, vous pouvez le trouver en 2 couleurs : blanc et gris bleuté.

Sa qualité sonore vous surprendra, même les haut-parleurs les plus compacts des Américains sont capables d’offrir un son clair et puissant. Il vous suffit de demander à Alexa de mettre une playlist de votre artiste préféré, vous n’aurez besoin de rien d’autre pour organiser une bonne fête. De plus, elle vous entendra aussi facilement si vous parlez depuis une autre pièce.

Alexa s’appariera facilement si vous avez d’autres appareils intelligents à la maison. Sa compatibilité est très grande et les possibilités s’offrent à vous. Ne vous inquiétez pas si vos appareils électroménagers et sans dispositifs sont plus simples qu’une pierre, vous pouvez leur donner vie avec des prises « magiques » comme celles de TP-Link.

Echo Dot avec horloge (5ème génération, modèle 2022)

Si vous voulez commencer à construire une maison intelligente sans dépenser trop, cet Echo Dot 5 est un achat que vous ne pouvez pas manquer. Alexa rend la planification et l’organisation des appareils intelligents beaucoup plus simples, vous n’aurez aucun mal à créer tout un réseau connecté à contrôler avec votre voix. Ça sonne bien, n’est-ce pas ?

