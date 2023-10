iOS 17.0.3 résout le problème de surchauffe des iPhone 15 Pro : une preuve le démontre

De passer de 40 degrés à atteindre un maximum de 30 degrés. Il est démontré que iOS 17.0.3 résout les problèmes de l’iPhone 15 Pro.

iOS 17.0.3 résout les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro

Après avoir confirmé les problèmes de surchauffe de certains iPhone 15 Pro, Apple a lancé il y a quelques jours la version iOS 17.0.3 afin de les résoudre. Après avoir démontré par des tests que les performances du processeur A17 Pro n’ont pas été ralenties, d’autres tests récents montrent que les problèmes de chauffe des appareils auraient été résolus.

Avant de se prononcer officiellement, on pensait que les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro étaient dus au nouveau cadre en titane, mais ce n’était pas le cas. En réalité, la société a déclaré qu’en raison de sa sous-structure en aluminium, le terminal était capable de mieux dissiper la chaleur.

Le problème était causé par un bug dans iOS 17, ainsi qu’une sorte d’incompatibilité avec des applications tierces comme Instagram, Uber ou le jeu mythique Asphalt 9. Enfin, il faut également noter que la performance de la puce A17 Pro n’a pas été réduite.

Pour démontrer que iOS 17.0.3 résout le problème, des tests ont été réalisés à l’aide d’une caméra thermique, ce qui a non seulement permis de créer une représentation visuelle de la chaleur, mais a également montré les températures spécifiques mesurées sur un iPhone 15 Pro Max, qui étaient plus élevées que celles des téléphones concurrents avant la mise à jour. Après la mise à jour, en utilisant le kit mentionné, ZDNet a effectué des vérifications avant et après l’arrivée de iOS 17.0.3.

Avant l’arrivée de iOS 17.0.3, l’iPhone 15 Pro Max a atteint une température de 41 degrés lorsqu’il était en charge rapide. Une température bien supérieure à celle des autres modèles d’iPhone et Android, qui en moyenne atteignaient les 30 degrés. Mais les choses changent après la mise à jour, car l’iPhone 15 Pro Max a atteint une température maximale de 30 degrés lorsqu’il était en charge rapide. Cela démontre donc qu’Apple a résolu les problèmes rencontrés sur certaines unités de l’iPhone 15 Pro.

