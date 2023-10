Le Samsung Galaxy Z Flip5 est déjà compatible avec la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14

La version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip5, devenant ainsi le premier téléphone pliable de l’entreprise à tester la nouvelle version d’Android.

La version One UI 6 basée sur Android 14 est désormais compatible avec le Samsung Galaxy Z Flip5, bien qu’elle ne soit disponible que dans certains pays.

Android 14 est désormais parmi nous. La nouvelle version d’Android a été présentée de manière stable cette même semaine lors d’un événement au cours duquel Google a présenté ses nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tout en précisant qu’il s’engageait en faveur de la longévité de ses appareils. Il est maintenant temps pour les autres entreprises de mettre à jour leurs appareils, Samsung a déjà préparé sa version bêta de One UI basée sur Android 14 qui est déjà compatible avec le Samsung Galaxy Z Flip5.

Samsung propose déjà plusieurs versions bêta de One UI 6.0 pour différents appareils. Les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, ainsi que les Galaxy A34 et A35, bénéficient tous de cette version bêta. En réalité, la société sud-coréenne semble progresser à un rythme tout à fait adapté. Cependant, de nombreux utilisateurs pourraient être impatients de tester la nouvelle version d’Android sur leurs téléphones Samsung, en raison de la sortie d’Android 14 par Google.

La version bêta One UI 6 basée sur Android 14 est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy Z Flip5

On ne sait pas encore comment la mise à jour affectera cet appareil Samsung. Étant donné qu’il s’agit d’un modèle pliable, il est possible que la société sud-coréenne ait décidé d’intégrer de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience offerte par un écran pliable. De plus, avec l’existence du Google Pixel Fold, les nouveautés d’Android 14 comportent une composante importante d’améliorations pour les appareils dotés d’un écran pliable.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est le premier appareil pliable de la société à recevoir la version bêta de One UI 6 basée sur Android 14. Pour installer cette version bêta, il est nécessaire de rejoindre le programme bêta de Samsung, bien qu’il faille faire plus dans ce cas, car la version bêta n’a été lancée que pour les Samsung Galaxy Z Flip5 aux États-Unis et en Inde.

La version bêta de One UI 6 basée sur Android 14 pour le Samsung Galaxy Z Flip5 n’est pas encore disponible en France. On s’attend à ce qu’elle soit disponible dans les semaines à venir, bien que la date soit indéterminée. Il en va de même pour la version bêta des Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip4 et Z Fold4. Lorsqu’elle sera disponible, il suffira de se rendre dans les paramètres, les mises à jour et de vérifier s’il y en a une en attente.

