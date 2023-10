Voici tout ce qui sera inclus dans la nouvelle souscription « Superpremium » de Spotify

Un analyste technologique a publié dans Threads des informations sur le nouveau plan de paiement de Spotify, dont on ne sait pas encore grand-chose et qui n’a pas encore de date de lancement sur la table.

Spotify continue de miser sur l’augmentation de son catalogue de services. C’est ce que nous avons appris grâce à l’analyste Chris Messina, qui a publié dans Threads l’arrivée d’un nouveau plan de paiement appelé Supremium. Et, au passage, il a également ajouté des informations sur ce qu’il inclura.

Il convient de rappeler que Spotify a récemment augmenté ses prix et a ajouté un nouveau service de livres audio, qui n’est pour l’instant disponible que dans les pays anglophones. Le géant du streaming audio élargit son territoire, et Supremium le confirme.

Qu’est-ce que Supremium, alors ?

D’après ce qui a été publié par Messina, Supremium sera un nouveau plan mensuel qui se situera un cran au-dessus du Premium actuel. Ce plan inclura de nouvelles fonctionnalités. Celle qui nous intrigue le plus est une fonction appelée « Your Sound Capsule », dont nous n’avons pas encore d’informations.

En plus de cela, nous trouverons des fonctions avancées pour mélanger des chansons dans une playlist. Nous pourrons ajuster la façon dont elles sont lues en fonction des BPM d’une chanson, de leur atmosphère, de l’activité que nous réalisons ou du genre musical que nous avons envie d’écouter.

Avec ce plan, seront également incluses des statistiques à la manière de Last.fm pour que les utilisateurs puissent avoir un accès détaillé à leur activité d’écoute (nous supposons que les recommandations fonctionneront de manière similaire), bien que dans l’environnement de Spotify, elles seront appelées Highlights.

Les utilisateurs de Supremium auront également accès à entre 20 et 30 heures de livres audio, du moins dans les pays anglophones. Nous ne savons pas s’il sera possible d’étendre ces heures en payant un montant supplémentaire, ce qui est actuellement possible.

Enfin, selon Messina, cette formule inclura une reproduction audio sans perte avec un échantillonnage de 24 bits. Il s’agit d’une façon de concurrencer le modèle économique de Tidal, dont le principal argument de vente est l’utilisation d’une reproduction audio haute fidélité.

Tout cela sera disponible pour ceux qui sont prêts à payer 19,99 dollars par mois. Nous imaginons qu’il s’agit d’un plan individuel, aucune information n’est disponible à ce sujet. On ne sait pas non plus si Supremium finira par avoir des versions familiales à l’avenir.

