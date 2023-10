Samsung annonce le processeur qui sera utilisé par les Galaxy S24

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 incorporeront l’Exynos 2400.

Exynos 2400 est le saut direct depuis l’Exynos 2200

La société coréenne a confirmé que ses prochains Samsung Galaxy S24 incorporeront le processeur Exynos 2400. Samsung a présenté le processeur lors de la première journée du LSI Technology, précisant que il multipliera par 1,7 les performances du CPU, et par 14,7 celles de l’intelligence artificielle, par rapport à l’Exynos 2000. Sa puissance est indiscutable, mais est-ce bon ?

Est-ce positif qu’il soit si puissant ?

Ce processeur souhaite concurrencer ouvertement les Snapdragon de Qualcomm. Cependant, il semble difficile qu’il y parvienne, car il aura la même puissance que le Snapdragon 8 Gen 2, mais cela ne jouera pas en sa faveur, car son efficacité est bien inférieure à celle de son concurrent. Plus de puissance signifie plus de consommation, et plus de consommation signifie moins d’efficacité.

En revenant à la puce Exynos 2400, il s’agira du saut direct depuis l’Exynos 2200, en l’absence d’un modèle intermédiaire qui pourrait être le 2300. La société asiatique a déjà confirmé qu’elle utilisera un GPU Xclipse 940 basé sur la technologie RDNA 3 d’AMD. À cela s’ajoute ce qui a été mentionné précédemment, qui améliorera les performances de manière différenciée par rapport à l’Exynos 2200.

D’autre part, il incorporera probablement de nouvelles fonctionnalités d’IA. Samsung a confirmé à Android Authority qu’il a développé une fonction générative pour convertir le texte en image, et qu’il pourra le faire hors ligne, simplement à partir de l’appareil. Cependant, ce que le dispositif est capable de faire et ce que les utilisateurs finaux pourront réellement faire sont deux choses différentes.

En ce qui concerne le téléphone lui-même, la première chose que nous devons clarifier ce sont ses modèles. La série S24 se composera de 3 modèles : le S24, le S24+ et le S24 Ultra. Ils devraient être présentés le 18 janvier 2024. Le prix de chacun n’a pas encore fuité.

Ce qui a fuité, ce sont les capacités de leurs batteries. Le modèle S24, le plus basique des 3, sera alimenté par une batterie de 4000 mAh. D’autre part, le S24+ intégrera une batterie de 4 900 mAh ; tandis que sa version la plus puissante, le S24 Ultra intégrera une batterie de 5000 mAh. Ce dernier sera une bête dans le jeu, avec une capacité graphique spectaculaire et une performance étonnante.

