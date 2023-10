Cyberpunk 2077 aura un ‘live-action’ basé sur son univers avec CD Projekt et la productrice de True Detective

Le projet en est à ses premières phases de développement et on ne sait pas encore s’il s’agira d’une série ou d’un film du même univers que le jeu de CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 recevra un ‘live-action’ basé sur son univers

À ce stade, on peut déjà dire que Cyberpunk 2077 a connu l’une des rédemptions les plus intéressantes de l’industrie du jeu vidéo. Bien que le titre de CD Projekt RED puisse encore présenter quelques problèmes et ne soit pas le jeu promis à l’origine, il ressemble maintenant davantage à cela qu’à sa sortie et n’est plus le désastre qu’il était en 2020. La responsabilité de cette résurrection du titre revient au développeur lui-même qui a investi beaucoup de travail pour dignifier son œuvre, avec notamment la sortie de son anime sur Netflix, Cyberpunk: Edgerunners, et l’extension récemment lancée, Phantom Liberty.

Maintenant, la société polonaise, qui continue d’améliorer l’expérience autant que possible et qui travaille déjà sur la suite de Cyberpunk 2077, a annoncé une nouvelle plus que surprenante. CD Projekt RED a annoncé que sa proposition futuriste et dystopique bénéficiera d’un projet en action réelle dans son univers, bien que plus de détails ne soient pas encore connus.

Cyberpunk 2077 continue de s’étendre et aura également un ‘live-action’

Oui, Cyberpunk 2077 aura un ‘live-action’ basé sur son univers, bien que les détails de celui-ci ne soient pas encore connus, nous ne pouvons donc pas dire si ce projet sera un film ou une série, ou autre chose totalement différente, car nous ne le savons pas. Dans le communiqué officiel de CD Projekt RED, il est confirmé que ce projet est encore à ses premières phases, il faudra donc attendre un peu pour en savoir plus. Ce que nous savons déjà, c’est qu’il est développé par le studio polonais lui-même en collaboration avec Anonymous Content, qui est le producteur de séries comme Mr. Robot ou True Detective, entre autres.

« CD Projekt RED travaille directement avec le responsable télévision d’Anonymous Content Studios, Garret Kemble, le directeur du développement Ryan Schwartz et le directeur créatif David Levine, un vétéran de l’industrie qui était auparavant vice-président exécutif et co-directeur du drame chez HBO pendant 10 ans », indique le communiqué. Étant donné les personnes impliquées dans ce projet, tout indique qu’il s’agira d’une série basée sur l’univers de Cyberpunk 2077, mais ceci est de la pure spéculation.

De plus, on sait également que CD Projekt RED et Anonymous Content sont à la recherche d’un scénariste, qui aura pour mission de créer une nouvelle histoire dans le monde de Cyberpunk 2077. Cependant, la production sera assurée par le propre studio d’Anonymous Content, AC Studios, mais bénéficiera d’une collaboration étroite avec les créateurs du jeu vidéo. Nous verrons comment cette annonce se concrétisera, mais cela semble très prometteur.

