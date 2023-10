La nouvelle application de zoom des Google Pixel 8 est maintenant disponible en téléchargement sur le Play Store

La nouvelle application de loupe de Google, Magnifier, est maintenant disponible sur Google Play, mais vous ne pourrez l’utiliser que si vous possédez un Pixel 5 ou une version ultérieure.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro incluent plusieurs nouveautés logicielles, dont une nouvelle application de loupe appelée Magnifier

Il y a quelques jours, Google a organisé un nouvel événement de lancement de dispositifs lors duquel les grands protagonistes étaient sans aucun doute les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, deux téléphones haut de gamme qui se distinguent par leur design revisité avec des bords plus plats, un Tensor G3 plus puissant et efficace, de nouveaux appareils photo et une assistance jusqu’en 2030.

Par ailleurs, les Google Pixel 8 apportent également de nouvelles fonctionnalités logicielles, dont l’une des plus marquantes est une nouvelle application de loupe appelée Magnifier, qui peut désormais être téléchargée gratuitement via le Google Play Store.

Vous pouvez maintenant télécharger Magnifier sur votre Google Pixel

Comme nous le confirme la source 9to5Google, Magnifier, la nouvelle application de Google qui a fait ses débuts sur les Pixel 8, peut désormais être téléchargée depuis le Play Store, mais elle est actuellement compatible uniquement avec les Pixel 5 et les modèles ultérieurs, à l’exception des Pixel Fold et Pixel Tablet.

Google Play Store | Magnifier

Comme expliqué dans sa description sur Google Play, Magnifier est une application qui vous permet d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour « agrandir du texte petit, voir les détails des objets ou agrandir du texte éloigné, comme des panneaux de rue ou des menus de restaurants derrière un comptoir de service ».

L’interface de Magnifier est très similaire à celle de l’application Appareil photo Google, car elle dispose d’un déclencheur situé au centre inférieur flanqué de deux boutons de chaque côté qui vous permettent de zoomer et dézoomer l’image que vous visez, ainsi que de deux interrupteurs juste au-dessus grâce auxquels vous pouvez basculer entre l’appareil photo avant et arrière (celui de gauche) et régler l’intensité du flash (celui de droite).

De plus, cette nouvelle application de loupe dispose d’un bouton appelé « Réinitialiser le zoom » qui se trouve dans la barre inférieure sous le déclencheur et qui vous permet d’accéder à une variété de filtres de couleur rangés dans un carrousel qui vous montre un aperçu de chacun d’eux.

Enfin, Google recommande de configurer Magnifier pour qu’il s’ouvre à l’aide de la fonction « Touch Quick » des Pixel qui vous permet d’effectuer des actions en touchant deux fois l’arrière du téléphone.

Pour que Magnifier s’ouvre lorsque vous effectuez ce « Touch Quick », il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Paramètres de votre Google Pixel

de votre Google Pixel Accédez à la section Système et appuyez sur l’option Gestes

et appuyez sur l’option Accédez à la section Touch Quick pour démarrer des actions

Activez l’interrupteur à droite de l’option Utiliser touch quick

Appuyez sur l’icône de la roue dentée qui apparaît à droite du bouton Ouvrir l’application et cliquez sur l’option Loupe

