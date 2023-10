Listes multiples pour les stories d’Instagram : voici l’évolution des meilleurs amis

Instagram prépare une fonctionnalité pour donner plus de liberté aux utilisateurs lors de la publication d’histoires.

Les listes multiples sur Instagram sont la nouveauté que le réseau social développe et qui améliorera le fonctionnement de l’application

Les listes multiples pour les stories Instagram sont la nouvelle fonctionnalité sur laquelle travaille le réseau social. La principale fonctionnalité de cette nouveauté est de permettre de sélectionner de manière beaucoup plus précise le public des stories Instagram. En d’autres termes, il sera possible de publier des histoires qui ne seront disponibles que pour certaines personnes.

Instagram travaille sur l’évolution des meilleurs amis. La fonctionnalité n’est pas originale, en réalité, le concept est le même que celui des meilleurs amis. La nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible de créer plusieurs groupes, permettant ainsi de personnaliser au maximum l’expérience des abonnés, que ce soit pour un profil public ou, au contraire, pour pouvoir séparer et montrer certaines contenus à des personnes d’un intérêt particulier.

Instagram prépare les listes multiples pour les histoires

C’est Adam Mosseri, directeur d’Instagram, lui-même, qui a parlé de cette fonctionnalité en cours de développement. Ce qu’Adam dit, c’est que son utilisation des meilleurs amis sur Instagram a inspiré la création de cette fonctionnalité. L’approche qu’il a donnée à cette fonctionnalité est liée à sa façon d’interagir avec sa famille et ses amis.

Les listes multiples pour les stories Instagram pourraient mettre fin aux meilleurs amis. Ce qui a peut-être échappé à Adam Mosseri, c’est qu’en donnant la possibilité de créer des listes personnalisées, les meilleurs amis sur Instagram pourraient disparaître complètement car ils ne seront plus nécessaires, puisqu’une liste avec ces membres pourrait les remplacer.

Thèmes et groupes de personnes. Les exemples donnés font référence au fait qu’avec les nouvelles listes, il sera possible de créer des groupes pour, par exemple, des membres de la famille ou des amis intéressés par certains thèmes. Cela permettra aux histoires publiées et marquées dans cette liste d’atteindre uniquement ces personnes, évitant ainsi que l’ensemble des abonnés général puisse les voir.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ces listes multiples pour les stories Instagram soient disponibles. En réalité, Adam a commenté que il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale qui nécessite du travail. Pour le moment, la seule chose à faire est d’attendre de voir comment cela se développe et surtout si cela devient réalité dans l’application Instagram.

