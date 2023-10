Astuce pour le lecteur d’empreintes latéral de ton Xiaomi : exploite-le au maximum avec ces réglages

Au fil des dernières années, il est devenu tout à fait courant de pouvoir profiter de capteurs d’empreintes digitales sur le bouton de marche/arrêt de nos appareils Xiaomi de milieu de gamme et, bien que cela puisse être plus inconfortable pour certains, nous pouvons profiter de fonctions que nous n’avons pas avec les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran.

En réalité, grâce à cet élément, les couches MIUI 13 et MIUI 14 nous permettent d’effectuer certaines actions en tant qu’accès direct simplement en posant notre doigt dessus, des fonctions que nous détaillons dans cet article et qui, à coup sûr, vous plairont pour leur utilité et leur polyvalence.

Comment utiliser le capteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi pour allumer la lampe de poche, prendre des captures d’écran ou ouvrir des applications

MIUI 13 et MIUI 14 exploitent ce composant pour nous offrir la possibilité de accéder à différentes fonctions simplement en le touchant deux fois, quelque chose que nous avons personnellement testé et qui fonctionne vraiment bien. Ces outils sont les suivants :

Cela dit, la façon d’activer cette option est vraiment simple, il vous suffit de :

Accédez aux paramètres de votre Xiaomi, Redmi ou POCO avec un capteur d’empreintes digitales sur le côté et appuyez sur « Paramètres supplémentaires ».

Accédez à la section « Raccourcis gestuels ».

Maintenant, allez dans l’option « Touchez deux fois le capteur d’empreintes digitales ».

Maintenant, vous pouvez choisir l’une des options que nous vous avons mentionnées précédemment parmi toutes celles que MIUI vous montre.

Il vous suffit de tirer le meilleur parti du capteur d’empreintes digitales latéral de votre téléphone Xiaomi et de le rendre beaucoup plus polyvalent. Et si le capteur d’empreintes digitales de votre téléphone est à l’écran, sachez que vous pouvez également l’utiliser pour mesurer votre pouls. Merci, MIUI, pour tous ces extras.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :