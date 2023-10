Les 10 smartphones les plus puissants du marché que vous pouvez acheter dès maintenant, selon AnTuTu

Ce One Plus est le téléphone le plus puissant du marché, selon AnTuTu.

Reconnaissez-vous ce téléphone? C’est le plus puissant du top

Le comparateur AnTuTu a publié son très attendu top 10 des téléphones Android les plus puissants du marché. Le premier d’entre eux, et par conséquent, le plus puissant, est le One Plus Ace 2 Pro. Grâce à sa RAM massive de 24 Go, sa capacité de stockage de 1 To et ses énormes performances, il règne en maître de sa catégorie. La liste comprend d’autres appareils, tels que l’iQOO 11S ou le realme GT5. Nous vous présenterons ci-dessous le classement complet.

iQOO et SnapDragon 8 Gen 2 dominent

Les 10 téléphones les plus puissants du marché, selon AnTuTu :

One Plus Ace 2 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) iQOO 11S (Snapdragon 8 Gen 2) Red Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 2 OC) iQOO 11 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) Vivo X90 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 2) realme GT5 (Snapdragon 8 Gen 2) OPPO Find X6 Pro (Snapdragon 8 Gen 2) One Plus 11 (Snapdragon 8 Gen 2) Xiaomi 13 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2) iQOO Neo8 Pro (Dimensity 9200+)

Comme nous pouvons le voir, iQOO est la marque avec le plus de téléphones dans le top. 3 des 10 lui appartiennent, plus précisément les modèles 11S, 11 Pro et Neo8 Pro. En dehors de cela, One Plus en compte 2 (Ace 2 Pro et Plus 11) ; tandis que Red Magic, Vivo, realme et Xiaomi en ont 1 chacun.

Comme cela semble être habituel, SnapDragon 8 Gen 2 continue de rester le processeur le plus présent. La puce de Qualcomm est présente 9 fois (8 fois dans sa version « standard » et une fois dans sa version OC). Le seul appareil qui n’intègre pas ce processeur est le dernier du top, l’iQOO Neo8 Pro, qui intègre le Dimensity 9200+ de MediaTek.

La liste couvre la période allant du 1er septembre au 30, bien qu’elle soit publiée déjà en octobre. C’est ainsi pour la plupart des mois. Comme nous l’avons indiqué, SnapDragon 8 Gen 2 continue de se maintenir en tant que processeur leader depuis plusieurs mois, depuis son annonce en novembre 2022. Dans la plupart des classements des processeurs les plus puissants, il apparaît généralement en premier.

Pourquoi Snapdragon 8 Gen 2 est-il si puissant ? Plusieurs facteurs expliquent sa suprématie dans ce domaine. Nous pouvons commencer par son CPU, qui dispose d’un noyau principal haute performance de 3,2 GHz avec une architecture ARM Cortex-X3, accompagné de 4 noyaux de performance supplémentaires allant jusqu’à 2,8 GHz et 3 noyaux d’efficacité de 2 GHz. D’autre part, il possède un GPU Adreno 740, essentiel pour améliorer les performances. S’ajoutent à cela des améliorations dans l’IA et l’appareil photo pour le Gen2, ainsi qu’un nouveau modem 5G et Wi-Fi améliorés atteignant 10 Gbps.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :