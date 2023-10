Les écouteurs sans fil Nothing Ear (2) sont à nouveau réduits de prix sur Amazon

Les écouteurs de Nothing sont à nouveau en promotion et leur prix est désormais plus abordable sur Amazon.

Sans aucun doute, Nothing est l’une des entreprises les plus intéressantes et remarquables dans le domaine de la technologie, ce qu’elle a réussi grâce à son approche de l’industrie et à son engagement envers des produits au design unique et transparents. Parmi ses lancements, nous avons déjà deux smartphones, le Nothing Phone (1) et le Nothing Phone (2), ainsi que des écouteurs sans fil qui partagent presque la même dénomination que les téléphones, les Nothing Ear. En parlant de ces écouteurs, vous serez peut-être intéressé de savoir que vous pouvez désormais obtenir leur dernier modèle phare à un prix beaucoup plus abordable sur Amazon.

Il s’agit des écouteurs Nothing Ear (2), qui sont habituellement vendus au prix de 149 euros, tant sur Amazon que sur leur site officiel, bien que leur prix ait maintenant baissé sur Amazon. Exactement, vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs avec une remise de 17% et une réduction de près de 26 euros. En d’autres termes, vous pouvez maintenant acheter ces Nothing Ear (2) pour 131 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans cet article.

De cette façon, vous pouvez maintenant vous procurer des écouteurs Bluetooth plus que satisfaisants à un prix légèrement plus intéressant et abordable sur Amazon, où ils bénéficient d’une notation de 4,3 étoiles. De plus, rappelez-vous que si vous êtes membre Amazon Prime, vous pourrez profiter de la livraison gratuite et rapide, car si vous les achetez maintenant, vous les recevrez dès demain chez vous, comme indiqué sur leur propre page d’achat.

Les Nothing Ear (2) sont, comme nous l’avons dit, des écouteurs Bluetooth équipés de haut-parleurs de 11,6 mm et offrent une connectivité sans fil via Bluetooth 5.3, bien que l’une de leurs caractéristiques principales soit qu’ils sont dotés d’une annulation active du bruit (ANC) jusqu’à 40 dB et de 3 niveaux d’annulation, ainsi que du mode de transparence et de l’ANC automatique. De plus, ils prennent en charge les profils BLE, SPP, HFP, A2DP et AVRCP, ainsi que les codecs AAC, SBC et LHDC 5.0.

Ces écouteurs sans fil sont compatibles avec iOS 11 et Android 5.1 et versions ultérieures. Nous pouvons également mentionner qu’ils disposent d’un mode de faible latence, ce qui est toujours appréciable. En ce qui concerne leur autonomie, nous pouvons dire qu’ils offrent jusqu’à 4 heures de lecture avec l’annulation active du bruit, mais peuvent nous offrir plus de 22 heures avec leur boîtier de charge, qui se recharge via USB-C ou par charge sans fil Qi de 2,5W. De plus, nous pouvons également mentionner qu’ils offrent une connexion double, une détection de position et une certification IP54, ce qui les rend résistants à la transpiration et à la poussière.

Cela dit, il suffit de rappeler que ces écouteurs sans fil Nothing Ear (2) peuvent maintenant être à vous pour 131 euros sur Amazon grâce à la réduction intéressante que nous avons mentionnée dans cet article.

