Nouvelle OnePlus Pad Go : une tablette économique avec écran 2K de 90 Hz et processeur MediaTek

La OnePlus Pad Go est la tablette la plus économique de l’histoire de l’entreprise.

La tablette OnePlus Pad Go, avec un design similaire à celui de la génération précédente

OnePlus a pris goût à la sortie d’appareils qui vont bien au-delà des téléphones mobiles. Après nous avoir régalés avec l’un des meilleurs claviers mécaniques que nous ayons testés à ce jour et nous convaincre avec ses excellents écouteurs totalement sans fil, la marque a décidé de lancer sa deuxième tablette, une version réduite de la OnePlus Pad d’origine, qui arrive sur le marché dans le but de devenir l’option parfaite pour ceux qui cherchent une alternative plus économique.

La nouvelle tablette de OnePlus a été baptisée OnePlus Pad Go, et comme c’est habituel avec les derniers produits de l’entreprise, il s’agit d’un appareil déjà existant dans le portefeuille de produits de BBK Electronics que la marque a rénové avec ses propres éléments esthétiques et logiciels. Dans ce cas, nous avons une tablette basée sur le realme Pad 2.

OnePlus Pad Go, toutes les informations

OnePlus Pad Go Caractéristiques Dimensions 18,8 x 25,5 x 0,6 cm

532 grammes Écran LTPS LCD de 11,35 pouces, résolution de 2408 x 1720 pixels, 260 ppi, taux de rafraîchissement de 90 Hz, luminosité jusqu’à 4400 nits Processeur MediaTek Helio G99 RAM 8 GB LPDDR4X Système d’exploitation OxygenOS 13.2 basé sur Android 13 Stockage 256 GB UFS 2.2 Caméras Arrière:

8 Mpx principal

Avant:

8 Mpx Batterie 8000 mAh

Charge rapide 33 W Autres USB Type C, déverrouillage facial, Dolby Atmos Quad Speakers Connectivité Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G, Bluetooth 5.2

La nouvelle tablette de OnePlus arbore un corps avec une finition bicolore à l’arrière, et conserve les bords arrondis que nous avons déjà vus sur la OnePlus Pad originale. À l’avant, nous avons un écran de 11,35 pouces de diagonale avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 hertz. Il est soutenu par un système audio composé de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

Son processeur est le MediaTek Helio G99 octa-core, accompagné de 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 8000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Android 13 est le système d’exploitation qui alimente la tablette, personnalisé par OxygenOS dans sa version 13.2. Cette version du logiciel de OnePlus intègre certaines fonctions exclusives visant à améliorer l’expérience avec la tablette et à améliorer l’intégration avec d’autres appareils OnePlus.

Prix de la OnePlus Pad Go et où l’acheter

La OnePlus Pad Go a été présentée en Inde, où elle sera disponible dans trois configurations différentes, chacune à un prix différent:

OnePlus Pad Go 8GB+128GB Wi-Fi : 19999 roupies (environ 227 euros au taux de change)

: 19999 roupies (environ 227 euros au taux de change) OnePlus Pad Go 8GB+128GB LTE : 21999 roupies (environ 250 euros au taux de change)

: 21999 roupies (environ 250 euros au taux de change) OnePlus Pad Go 8GB+256GB LTE: 23999 roupies (environ 273 euros au taux de change)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :