Silent Hill: Ascension confirme les plates-formes: vous pouvez déjà vous inscrire pour profiter de la série interactive.

C’est officiel, Silent Hill: Ascension, la série interactive de la saga de Konami, arrivera le 31 octobre (le 1er novembre en France) sur Android et iOS.

Silent Hill: Ascension confirme la date et les plateformes pour sa sortie

Hier, nous vous avons déjà dit que la date de sortie du prochain Silent Hill: Ascension, l’un des nombreux projets de la célèbre sensation d’horreur sur laquelle travaille Konami avec une bonne variété de partenaires, a été révélée sur le Google Play Store. , comme c’est le cas de Silent Hill 2 Remake, qui est développé par le studio polonais Bloober Team. Quoi qu’il en soit, nous parlons aujourd’hui de cette Ascension, car ses responsables ont confirmé sa date et tous les détails à prendre en compte pour sa première, qui aura lieu le 31 octobre (bien que en France, il sera lancé à 2h00 le 1er novembre).

Genvid a souhaité partager une vidéo de première présentation pour clarifier que nous ne sommes pas vraiment confrontés à un nouveau jeu vidéo de la série d’horreur, mais à une série interactive dans laquelle les spectateurs pourront prendre certaines décisions. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné hier, il a été confirmé que Silent Hill: Ascension arrivera à la fois sur Android et iOS via Google Play Store et l’App Store respectivement.

C’est officiel : la série interactive Silent Hill arrivera sur Android et iOS à Halloween

Comme nous l’avons dit, Silent Hill: Ascension arrivera sur Android et iOS le 31 octobre, à 2h00 du matin le 1er novembre en France, nous sommes donc confrontés à une première d’Halloween. Dans la vidéo ci-dessus, nous pouvons voir le producteur de la série, Jacob Navok, dire ce qui suit : « J’utilise l’expression première mondiale intentionnellement car Silent Hill:. Ascension n’est pas un jeu, c’est une série en streaming où le public participe en direct pour déterminer ce qui se passe ».

L’autre nouveauté, bien que déjà assez prévisible, est que cette série interactive arrivera sur l’App Store d’iOS et pourra être suivie depuis un navigateur Web. Autrement dit, une sortie possible sur consoles est écartée et, pour le moment, il ne semble pas non plus qu’elle sera disponible sur PC. De plus, rappelez-vous que vous pouvez déjà vous inscrire en prévision sur le Google Play Store et l’App Store pour profiter de ce projet en avant-première.

En ce qui concerne la série elle-même, il a été précisé qu’après sa première, chaque jour à la même heure que celle de sa sortie, nous recevrons de nouvelles scènes qui feront progresser l’histoire en fonction des décisions des spectateurs. « Aucun jour n’est semblable au précédent et l’histoire se déroulera sur 6 mois », affirment-ils. « Chaque décision, chaque jour où l’histoire change, est combinée dans un épisode hebdomadaire. Cet épisode est la somme des interactions de la communauté. En d’autres termes, juste en participant, vous faites de l’histoire. À la fin de Silent Hill: Ascension, le public aura créé une série d’horreur ». En d’autres termes, à ce stade, personne ne sait ce qui va se passer dans la série, évidemment.

Préinscription de Silent Hill: Ascension sur le Google Play Store

Préinscription de Silent Hill: Ascension sur l’App Store

Rappelez-vous que Silent Hill: Ascension arrive le 31 octobre (le 1er novembre à 2h00 du matin en France) sur Google Play Store et l’App Store, alors à partir de là, chaque jour nous recevrons de nouvelles scènes où nous pourrons décider de la progression de la série interactive de l’emblématique saga d’horreur de Konami.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :