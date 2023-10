Google lance une nouvelle version bêta d'Android 14 : voici les nouveautés qu'elle inclut

Toutes les nouveautés qui arrivent avec la QPR1 Beta 2 d’Android 14, qui apporte des changements pour les Google Pixel.

Les Google Pixel ont de la chance : Google a lancé la QPR1 Beta 2 d’Android 14, qui est pleine de nouveautés

Google a officiellement lancé Android 14 cette semaine même, en accompagnant ses nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. La dernière version du système d’exploitation Android ne signifie pas la fin du développement de la part de l’entreprise de Mountain View. Après la version stable, viennent les betas QPR1 qui sont lancées trimestriellement, Google vient de lancer la QPR1 Beta 2 et voici ses nouveautés.

L’Android 14 QPR1 Beta 2 intègre plusieurs nouveautés principales, bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître tout ce qui se trouve dans cette beta. Cette deuxième mise à jour trimestrielle a été lancée après la présentation officielle des nouveaux terminaux de Google, bien que la première soit arrivée même avant le lancement d’Android 14 par Google lui-même.

Nouveautés de la nouvelle beta d’Android 14 pour les téléphones Pixel

Entre les principales différences, les betas QPR ou Quarterly Platform Release, de l’anglais ‘Publication Trimestrielle de la Plateforme’, arrivent avec des améliorations qui sont généralement destinées uniquement aux téléphones Google Pixel. Normalement, ces nouveautés ne sont pas étendues à d’autres appareils Android. La beta sera disponible à partir du Google Pixel 5a, chaque utilisateur étant responsable d’installer cette version en développement.

La plupart des changements apportés par la QPR1 Beta 2 d’Android 14 sont des nouveautés au niveau du système, il n’y a pas beaucoup d’améliorations au niveau du design, ou du moins elles n’ont pas encore été découvertes. Cependant, Google indique qu’il a effectué une correction d’erreurs globale et détaillée pour résoudre des problèmes tels que la fermeture de l’application de paramètres lors de l’accès au Bluetooth, des erreurs d’interface avec des animations de défilement arrêtées et des améliorations de la stabilité du système.

Nouveaux menus dans les paramètres des Google Pixel. La section des Mises à jour système a changé, étant renommée Mises à jour logicielles avec une interface beaucoup plus raffinée et offrant également plus d’informations telles que la sécurité de l’appareil, la version d’Android, le système Google Play et les applications.

L’application Horloge des Pixel intègrera désormais le widget météo de Google. Ce n’est pas quelque chose de très nouveau, mais c’est intéressant pour les appareils moins récents car ils pourront avoir plus d’informations dans un seul élément et n’auront besoin que d’un coup d’œil pour tout voir.

Google a montré un petit aperçu de tout ce qu’il prépare pour ses appareils Pixel. La QPR1 Beta 2 cache encore de nombreux secrets qui seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Il ne reste plus qu’à attendre que Google continue à travailler sur cette beta jusqu’à ce que le Pixel Feature Drop, qui arrivera en décembre, soit lancé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :