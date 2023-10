Le Samsung Galaxy A54 5G reçoit la mise à jour Android d’octobre 2023

La mise à jour de sécurité d’octobre est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A54 5G aux États-Unis avec la version du firmware A546VSQS5AWI1.

Le Samsung Galaxy A54 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité d’octobre 2023

Comme d’habitude, quelques jours seulement après que Google ait officiellement lancé la mise à jour Android d’octobre 2023, Samsung s’est déjà mis au travail et a commencé à déployer le dernier correctif de sécurité Android sur ses meilleurs terminaux haut de gamme et milieu de gamme.

Ainsi, après avoir déployé cette dernière mise à jour de sécurité Android sur ses derniers pliables, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, le géant coréen a également commencé à mettre à jour l’un de ses Galaxy A les plus récents, le Samsung Galaxy A54 5G.

La mise à jour Android d’octobre arrive sur le Samsung Galaxy A54 5G

Comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Samsung Galaxy A54 5G de l’opérateur américain Verizon et on s’attend à ce qu’elle arrive sur les modèles des autres opérateurs américains et sur les versions débloquées du reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les Galaxy A54 5G de Verizon avec la version du firmware A546VSQS5AWI1 et inclut, comme il se doit, le correctif de sécurité d’octobre 2023, qui résout un total de 38 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité. Parmi elles, deux ont été classées comme étant d’importance critique, vingt-quatre sont à haut risque et les autres sont d’importance modérée.

De plus, comme d’habitude, ce nouveau correctif de sécurité corrige un certain nombre d’erreurs détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

Une fois que cette mise à jour sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier qu’elle est arrivée sur votre Galaxy A54 5G en accédant au menu Paramètres de celui-ci et en cliquant sur l’option Mise à jour logicielle.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité apparaît sur votre téléphone, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour le mettre à jour avec le dernier correctif de sécurité Android.

