X lancerait un nouveau plan d’abonnement qui permettrait aux utilisateurs d’utiliser le réseau social sans publicité

Un nouveau plan Plus avec lequel les utilisateurs pourraient supprimer complètement la publicité… à un prix plus élevé.

X veut permettre aux utilisateurs de supprimer la publicité avec son nouveau plan Plus

X (formellement connu sous le nom de Twitter) a subi de nombreux changements depuis son acquisition par Elon Musk. Nous savons déjà que l’objectif du magnat est de transformer le réseau social en une plateforme « tout-en-un » où l’on peut passer des appels, effectuer des paiements et même faire des achats. Pendant que tout cela arrive, il semble que chez X, ils envisagent de lancer de nouveaux plans d’abonnement parmi lesquels se trouverait celui qui permettrait aux utilisateurs de supprimer toute la publicité.

3 nouveaux plans pour X Premium

Bien que cela ait un nom un peu étrange, X Premium est ce que nous connaissions auparavant sous le nom de Twitter Blue. Les abonnés bénéficient d’avantages tels que la personnalisation de la barre de navigation, la possibilité de changer la couleur de l’interface, des tweets plus longs, des icônes différentes pour l’application et la possibilité de modifier des tweets, entre autres.

Un autre avantage d’être abonné à X Premium est que les utilisateurs voient moins de publicité par rapport aux utilisateurs qui ne paient pas pour le service. Cependant, Elon Musk souhaite changer cela en offrant aux abonnés la possibilité de supprimer complètement les annonces, moyennant un prix plus élevé, bien sûr.

Comme @aaronp613 l’a découvert et publié sur son profil X, le réseau social travaillerait sur de nouveaux plans d’abonnement pour le réseau social : Basic, Standard et Plus. La différence entre eux ? Le prix et la quantité d’annonces qui seraient affichées, étant nulle dans le plan Plus.

X Premium will be broken up into 3 tiers: Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) 5 octobre 2023

Ce que nous ne savons pas encore, ce sont les prix pour chaque plan, mais compte tenu du fait que le plan actuel coûte 11 euros sur l’App Store, il est très probable que les plans avec publicité puissent coûter moins cher, ce prix étant celui du plan sans annonces, ou peut-être un peu plus cher, en tenant compte de la somme d’argent que Musk devra payer pour le changement de nom du réseau social.

Ces nouveaux plans s’ajouteraient aux récents changements qui ont modifié l’interface des liens dans le réseau social ou à l’intention d’Elon Musk de masquer le nombre de réponses, de repartages et de J’aime sous les publications, en devant les ouvrir pour les voir.



