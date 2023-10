Le nouveau wearable de Google est une casquette dans le plus pur style des inventions de Doremon

Google Japon a lancé un nouveau wearable que personne n’a demandé et qui est aussi ridicule qu’absurde et amusant.

Le nouveau chapeau que Google Japon a lancé est le wearable que personne n’avait demandé, mais maintenant qu’il existe, on ne peut pas vivre sans lui.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne sont pas les seules nouveautés que Google a présentées cette semaine. Après la frénésie de leur événement où Android 14 a été lancé et où les intentions de Mountain View en matière de mises à jour ont été exposées, la filiale japonaise a décidé de présenter au monde un nouveau wearable que personne n’a demandé et qui est aussi ridicule qu’impressionnant.

Google Japon est responsable de ce nouveau wearable. Il s’agit d’une casquette Gboard. Oui, une casquette du clavier utilisé par les appareils Google. Même si cela peut sembler totalement ennuyeux, la réalité est que cette casquette est bien plus que ça car elle fonctionne comme le Gboard lui-même. Oui, vous pourrez écrire à partir de la casquette Google. Cela semble complètement absurde et, en vérité, ça l’est. Mais l’innovation est parfois ainsi.

La casquette Gboard est le nouveau et absurde wearable de Google

Le projet de cette casquette est librement accessible et n’importe qui avec une imprimante 3D peut la fabriquer chez lui. Google a créé une page sur GitHub avec tous les détails d’impression et de programmation. Bien sûr, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il y a aussi un guide pour suivre le patron sur papier ou carton et fabriquer la casquette Gboard.

Comment écrit-on en utilisant la casquette Gboard de Google ? Ce nouveau wearable n’a ni écran ni touches, la façon d’écrire consiste à tourner la casquette et à appuyer sur la partie supérieure pour que la lettre soit enregistrée. Ce n’est pas la manière la plus efficace d’écrire une phrase longue, mais le fonctionnement est des plus curieux et surtout, attrayant, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un wearable que tout le monde peut fabriquer chez soi.

Les composants nécessaires sont: un port USB-C, un capteur d’inertie à 6 axes, un interrupteur de pression, une connexion Bluetooth et un interrupteur avec une course de 20 millimètres. Ce ne sont pas des éléments compliqués à obtenir, bien qu’il faudra une bonne planification pour les avoir tous au moment où vous souhaitez assembler ce chapeau Google.

Pour l’instant, le design fait référence à une énorme touche. Selon ce qui a été commenté par Google Japon, il est possible que le design soit modifié à l’avenir pour offrir une plus grande variété. Cependant, en le fabriquant chez soi, il est probable que les utilisateurs personnaliseront complètement ce nouveau chapeau si curieux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :